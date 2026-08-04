NEMA PROIZVODNJE PATRIOTA U UKRAJINI PRE ZIME! Američki ambasador pri NATO se oglasio nakon što se Tramp "ohladio" prema ideji: Neće biti potpisa (FOTO)
Metju Vitaker, američki ambasador pri NATO, izjavio je da dugoročni ugovor o proizvodnji sa SAD koji omogućava Ukrajini da po licenci sama proizvodi rakete presretače Patriot neće biti spreman do ove zime.
Skaj njuz prenosi da je Vitaker je insistirao da se ništa nije promenilo i kazao da stvari "idu napred".
Međutim, on je upozorio da bi sve dodatne isporuke ključnih projektila sistema neophodnih za odbranu Ukrajine morale da dođu od saveznika ili da se poveća postojeća proizvodnja.
Britanska televizinja navodi da je izjava Vitakera za Foks njuzu usledila nakon što se učinilo da se američki predsednik Donald Tramp "ohladio" po pitanju ideje da se Ukrajini dozvoli proizvodnja raketa Patriot, nakon što je prethodno dao naznake ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom da će dati potrebnu dozvolu.
Ukrajina je razvila višeslojni sistem protivvazdušne odbrane koji se pokazao veoma efikasnim protiv dronova i krstarećih raketa.
Ali sistem Patriot, koji su razvile američke odbrambene kompanije, jedan je od samo nekoliko PVO sistema koji postoje širom sveta, a u stanju su da obaraju balističke rakete.
- Postoje mogućnosti za koprodukciju koje možemo da radimo s Ukrajincima, koje možemo da radimo s Evropljanima, da povećamo industrijsku bazu i podržimo odbranu Ukrajine i odbranu Evrope - rekao je Vitaker.
On je rekao da su ti razgovori "u skladu" sa sastancima koje je imao s Ukrajincima i američkim kompanijama koje proizvode oružje za Pentagon.
- Dakle, mislim da napredujemo, očigledno, mislim da je trenutno najvažnije da se protivvazdušna odbrana koja je Ukrajini potrebna da preživi još jednu zimu prebaci što je pre moguće, bilo da je to od naših saveznika koji imaju višak raketa ili da se više proizvodi u našim sopstvenim fabrikama. Dugoročni ugovor o proizvodnji neće biti potpisan do ove zime, tako da ćemo nastaviti da radimo na tome, ali ćemo prvo uraditi ono što je najvažnije - zaključio je Vitaker.
(Kurir.rs/Sky News/Preveo i priredio: N. V.)