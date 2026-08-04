ZELENSKI BESAN ZBOG RUSKOG "SAFARIJA DRONOVIMA"! Predsednik Ukrajine se oglasio nakon uznemirujućeg snimka iz Hersona: Svet mora ovo da vidi! (VIDEO)
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski osudio je ono što je nazvao ruskim "safarijem dronovima", navodeći da je bespilotna letelica "namerno lovila čoveka koji je prodavao povrće" i detonirala pored njega, pri čemu je ulični prodavac ranjen.
Zelenski je optužio Rusiju da je "čak priznala zločin, ne pokazujući nimalo kajanja i otvoreno se hvaleći mučenjem ljudi".
"Danas su mnogi bili šokirani još jednim snimkom 'lova dronovima' koji Rusi sprovode nad civilima u Hersonu. Ruski dron je namerno lovio čoveka koji je prodavao povrće i detonirao odmah pored njega. Rusi su čak priznali ovaj zločin, ne pokazujući ni najmanje kajanje i otvoreno se hvaleći mučenjem ljudi. Čovek je ranjen u eksploziji. Svakog dana obični ljudi u Hersonu suočavaju se sa ovakvim ruskim 'safarijima'."
"Svet mora ovo da vidi. Mora da vidi svaki dokaz da je Rusija izgubila razum i da njeni vojnici uživaju u ubijanju i zlostavljanju civila. Bez pritiska na Rusiju, bez uništavanja njenog kapaciteta za agresiju i bez stvarnih bezbednosnih garancija, jednostavno je nemoguće zamisliti da svet može da koegzistira sa ovakvim zlom. Moramo ostati odlučni u odbrani života. Moramo delovati i podržavati život na način koji će naterati Rusiju da ozbiljno razmišlja o miru, umesto o proširenju dometa svojih dronova", napisao je Zelenski na svom X nalogu.