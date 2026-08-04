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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski osudio je ono što je nazvao ruskim "safarijem dronovima", navodeći da je bespilotna letelica "namerno lovila čoveka koji je prodavao povrće" i detonirala pored njega, pri čemu je ulični prodavac ranjen.

Zelenski je optužio Rusiju da je "čak priznala zločin, ne pokazujući nimalo kajanja i otvoreno se hvaleći mučenjem ljudi".

"Danas su mnogi bili šokirani još jednim snimkom 'lova dronovima' koji Rusi sprovode nad civilima u Hersonu. Ruski dron je namerno lovio čoveka koji je prodavao povrće i detonirao odmah pored njega. Rusi su čak priznali ovaj zločin, ne pokazujući ni najmanje kajanje i otvoreno se hvaleći mučenjem ljudi. Čovek je ranjen u eksploziji. Svakog dana obični ljudi u Hersonu suočavaju se sa ovakvim ruskim 'safarijima'."

"Svet mora ovo da vidi. Mora da vidi svaki dokaz da je Rusija izgubila razum i da njeni vojnici uživaju u ubijanju i zlostavljanju civila. Bez pritiska na Rusiju, bez uništavanja njenog kapaciteta za agresiju i bez stvarnih bezbednosnih garancija, jednostavno je nemoguće zamisliti da svet može da koegzistira sa ovakvim zlom. Moramo ostati odlučni u odbrani života. Moramo delovati i podržavati život na način koji će naterati Rusiju da ozbiljno razmišlja o miru, umesto o proširenju dometa svojih dronova", napisao je Zelenski na svom X nalogu.

(Kurir.rs/SkyNews/X)

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