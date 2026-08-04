Slušaj vest

Kazahstansko Ministarstvo unutrašnjih poslova izradilo je i objavilo na portalu Open NPA nacrt uredbe kojim se predviđa uvođenje elektronskih dozvola za ulazak stranaca u zemlju uz plaćanje naknade.

Za sada nije poznato koliko će izdavanje dozvole koštati.

U nacrtu uredbe navodi se da će "diferencirane naknade" omogućiti prikupljanje sredstava za održavanje digitalne infrastrukture i zaštitu ličnih podataka, ali očekivani iznosi nisu precizirani. Planirano je da sistem elektronskih dozvola uz naplatu bude uveden između avgusta i decembra 2026. godine.

Portal Digital Business navodi da nacrt ne precizira na koje kategorije stranaca će se nova pravila odnositi, zbog čega je, kako ocenjuju, prerano zaključiti da će obaveza važiti za sve putnike.

1/10 Vidi galeriju Kasim Žomart Tokajev, predsednik Kazahstana Foto: Pink Printscreen, Foto: Printscreen

Novi sistem deo reforme migracione politike

Projekat Ministarstva unutrašnjih poslova razvijen je u okviru predsedničke direktive o modernizaciji i digitalizaciji kontrole migracija. Predsednik Kazahstana Kasim-Žomart Tokajev je u junu potpisao zakon o izmenama propisa o migracijama, kojim je formalizovano uvođenje elektronskih dozvola za ulazak u zemlju.

Dokument će biti na javnoj raspravi do 17. avgusta.

Kazahstan, u koji ruski državljani mogu da uđu bez vize i posebnih dozvola, postao je jedno od glavnih odredišta za emigraciju nakon početka rata u Ukrajini i mobilizacije u Rusiji. Posle 90 dana boravka u zemlji tokom perioda od šest meseci, strancima je potrebna privremena boravišna dozvola.