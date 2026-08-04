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Austrijuje zahvatio snažan toplotni talas, a meteorolozi upozoravaju da bi današnji dan mogao da uđe u istoriju kao najtopliji otkako se u toj zemlji obavljaju zvanična meteorološka merenja.

U pojedinim delovima zemlje temperatura bi mogla da dostigne čak 41 stepen Celzijusa, čime bi bio oboren dosadašnji nacionalni rekord.

Kako piše austrijski portal "Hojte", epicentar toplotnog talasa danas je istočni deo Austrije, gde se očekuju najviše temperature i moguć novi apsolutni temperaturni rekord.

Trenutni rekord iznosi 40,5 stepeni Celzijusa, a izmeren je 2013. godine u mestu Bad Dojč-Altenburg. Međutim, meteorolozi iz austrijske službe Unwetterzentrale (UWZ), kao i meteorolog austrijske televizije ORF Manuel Oberhuber, smatraju da bi taj rekord danas mogao da bude oboren.

Najprecizniji prognostički modeli pokazuju da bi temperatura lokalno mogla da dostigne i 41 stepen. Stručnjaci objašnjavaju da je jedan od glavnih razloga za ovako ekstremne vrednosti izrazito suvo zemljište, koje dodatno pojačava zagrevanje vazduha.

Meteorolozi iz agencije Ubimet današnju situaciju opisali su slikovito porukom: "Danas postaje potpuno ludo."

Dok će istočni deo zemlje i južne kotline biti na udaru nesnosne vrućine sa temperaturama oko 40 stepeni, u zapadnim i centralnim planinskim predelima tokom popodneva očekuju se lokalni, ali veoma intenzivni pljuskovi, grad i olujni udari vetra.

Prema pisanju portala "Hojte", toplotni talas neće se odmah završiti. I sreda će doneti sunčano i veoma toplo vreme, a na krajnjem istoku zemlje temperatura bi ponovo mogla da dostigne 40 stepeni. Istovremeno će od sredine dana u planinskim krajevima, a uveče i u nižim predelima, naglo porasti verovatnoća razvoja snažnih grmljavinskih oluja praćenih jakim vetrom.

U četvrtak se očekuje još nestabilnije vreme, naročito na severnoj strani Alpa, gde će biti čestih pljuskova i grmljavine. Na zapadu i severu zemlje temperature će početi da opadaju i uglavnom će biti iznad 25 stepeni, dok će jugoistok Austrije i dalje ostati pod uticajem veoma toplog vazduha, uz vrednosti koje bi mogle da dostignu i 38 stepeni.