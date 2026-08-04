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Najmanje šest osoba je poginulo, a 34 su povređene u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u centralnoj Italiji, u popularnoj turističkoj oblasti.

Do tragedije je došlo u nedelju uveče kada je kamper iznenada prešao u suprotnu traku na državnom putu 79 između gradova Terni i Rijeti, u italijanskoj regiji Umbrija.

1/9 Vidi galeriju Sudar putničkog autobusa i kampera u Italiji, ima mrtvih i povređenih Foto: X/Us Un

Kamper se direktno sudario sa turističkim autobusom, nakon čega su u olupine udarila još tri automobila čiji vozači nisu uspeli da zakoče na vreme.

Fotografije sa mesta nesreće prikazuju potpuno smrskani prednji deo autobusa, razbijena vetrobranska stakla i otkinuta ulazna vrata, dok su delovi vozila razbacani po kolovozu.

Prema navodima italijanskih medija, silina udara bila je tolika da je kamper potpuno uništen. Na mesto nesreće odmah su stigle ekipe hitne pomoći, vatrogasci i policija, a više teško povređenih osoba helikopterima je prebačeno u obližnje bolnice.

Šest putnika nalazi se u kritičnom stanju, dok su još dve osobe zadobile teške povrede. Među povređenima je, prema navodima italijanske televizije RAI, i jedno dete.

Turisti koji su se nalazili u autobusu bili su na putu ka vodopadima Marmore, veštačkim vodopadima koje su izgradili još stari Rimljani, dok su se putnici iz kampera vraćali sa odmora u Terniju.

Prema pisanju lista Il Post, na licu mesta poginuli su vozači oba vozila, kao i četiri putnika - po dvoje iz kampera i autobusa.

Identitet nastradalih za sada nije saopšten.

Predsednica regiona Umbrija, Stefanija Projeti izjavila je da su spasioci zatekli "nezamisliv prizor" koji će ih dugo proganjati.

- Bila je to velika, katastrofalna vanredna situacija. Odmah smo aktivirali sve predviđene protokole, čak i pre nego što su ekipe hitne pomoći stigle na lice mesta. Želim da odam priznanje spasiocima koji su se suočili sa nezamislivim prizorom, ali i povređenima i onima koji nisu povređeni, jer će ove scene dugo nositi u svojim mislima. Izražavamo najdublje saučešće porodicama nastradalih - poručila je ona.

Policija je pokrenula istragu kako bi utvrdila uzrok nesreće, a put je zatvoren radi uviđaja, pružanja pomoći preživelima i uklanjanja olupina.

Nesreća se dogodila tokom onoga što Italijani nazivaju "crni vikend", odnosno prvog vikenda letnje sezone godišnjih odmora, kada je saobraćaj na putevima izuzetno gust.