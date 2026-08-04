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Avganistanskog boksera Šarifa Ahmadzaija (26), koji je uhapšen zbog ubistva Škotlanđanke Elizabet Džejn Ros (38) u Atini, snimile su nadzorne kamere neposredno posle zločina, a sada je snimak, na kojem se vidi kako vuče kofer u kojem je, kako se sumnja, telo nesrećne žene, objavljen na društvenim mrežama.

Snimak je nastao 16. jula u jutarnjim satima, samo nekoliko sati nakon što je Elizabet zvana Liza ubijena. Na snimku se vidi kako bokser ide ka parkingu kod zgrade u atinskom naselju Kipseli, dok u drugoj ruci nosi plavi ranac.

Oko 13 minuta kasnije, primećen je kako izlazi iz napuštenog objekta bez prtljaga, piše "Dejli mejl". Upravo na tom mestu su kasnije pronađeni Lizini posmrtni ostaci.

Na drugom snimku do kojeg je došla policija, vidi se da je Šarif 15. jula stigao u stan u prizemlju u kojem je boravila Liza. Dovezao se automobilom koji je u vlasništvu njegove supruge Amerikanke, Kristijan Alanie Hol.

Šarif Ahmadzai je uhapšen u ponedeljak zbog sumnje da je ubio Škotlanđanku, a potom njeno telo strpao u kofer i pokušao da prikrije tragove zločina tako što je kofer ostavio u napuštenoj zgradi. Lokalna policija je pokrenula istragu u saradnji sa vlastima iz Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Škotske.

Ubica imao ključ od stana žrtve

Ahmadzai je na ostrvo Lezbos u Grčkoj stigao 2016. godine malim čamcem. Kasnije je prešao u hrišćanstvo i 2023. oženio se Alainom Hol, a njih dvoje su potom pokrenuli organizaciju za pomoć izbeglicama u Atini.

Pretpostavlja se da su Rosovu upoznali kroz svoj angažman u radu sa izbeglicama, budući da je i ona bila hrišćanska volonterka.

Policijski izvori rekli su za "Dejli mejl" da su Ahmadzai i njegova supruga imali ključ od stana u kojem je Rosova boravila, jer je stan bio u vlasništvu njihove organizacije "Love Every Nation Athens".



Supruga prijavila da se ponaša sumnjivo

Policija je počela da sumnja u Ahmadzaija nakon što je njegova supruga navodno 30. jula prijavila da se njen muž ponaša sumnjivo.

Ona je, kako se navodi, rekla da se probudila 15. jula uveče i shvatila da ga nema, a zatim je proverila zajedničku lokaciju na telefonu koja je pokazala da se nalazi u stanu Rosove.



Slao poruke sa Lizinog telefona predstavljajući se kao ona

Ahmadzai je navodno policiji rekao da je Rosovu pronašao mrtvu u kupatilu. Navodno je priznao i da je koristio njene bankovne kartice kako bi podigao novac, kao i njen telefon da šalje poruke rodbini i prijateljima predstavljajući se kao ona.

Njegova supruga postala je posebno sumnjičava kada je objavljeno da je telo Rosove pronađeno. Napustila je porodičnu kuću sa njihovom bebom i otišla u hotel.

Ahmadzai joj je navodno dao 2.550 evra i novi ajfon 17 Pro, ali ih je ona odbila. Predala ih je policiji jer je verovala da su kupljeni novcem žrtve. Istražitelji su 1. avgusta pretresli porodičnu kuću i pronašli crni metalni pištolj-repliku u stilu "gloka", kao i crni vojnički nož, navode izvori.

Iako motiv ubistva zvanično nije saopšten, postoje neke spekulacije.

- Žena nam je rekla da joj je muž poverio da je bio ljut na Lizu. Ona je pokušavala da utiče na njega u verskom smislu i to mu je postalo previše - rekao je jedan policijski izvor.

Rosova, rodom iz Edinburga, poslednjih sedam godina redovno je dolazila u Grčku kao volonterka u nevladinim organizacijama koje pomažu izbeglicama, beskućnicima i drugim ugroženim grupama.

Preživeo pakao, bavio se humanitarnim radom, a onda ubio ženu

Ahmadzai je profesionalni bokser u superlakoj kategoriji i u Atini je imao dve borbe - jednu je izgubio, a jednu pobedio.

Njegov život predstavljen je u animiranom filmu, a uskoro bi trebalo da izađe i knjiga pod naslovom "Od pakla do doma: Kako su me gubitak, izgnanstvo i nada izgradili u čoveka kakav sam postao ".

"Bez obzira na to koliko je vaša priča mračna, uvek postoji svetlo na kraju tunela", napisao je ranije Ahmadzai povodom knjige.

Rođen je u Avganistanu. Njegov otac, vojni komandant, preživeo je šest pokušaja ubistva talibana pre nego što je ubijen u zasedi tokom noći kada je Ahmadzai imao tri godine. Militanti su ga ubili hicem u glavu dok se vraćao kući posle 18-časovne smene.

Kada je imao devet godina, njegovog starijeg brata Samjuela oteli su talibani i on nikada nije pronađen. Šest godina kasnije, njegova majka, sestra i mlađi brat poginuli su u bombaškom napadu automobilom, nakon čega je ostao siroče.

Sam u Kabulu, Ahmadzai je iskoristio preostali porodični novac da napusti Avganistan i proveo 45 dana putujući peške kroz Pakistan, Iran i Tursku po izuzetno hladnom vremenu. Više puta je hapšen u Iranu, gde je policija jednom prilikom pucala na grupu migranata, pri čemu je, prema njegovim rečima, poginulo 26 ljudi. Kada je stigao u Tursku, tri puta je pokušao da morskim putem dođe do Grčke. Prva dva čamca su potonula, ali je treći pokušaj uspeo.

Na Lezbos je stigao 2016. godine, sa 16 godina, i smešten je u kamp Morija, gde je sam naučio engleski i počeo da radi kao prevodilac za humanitarnu organizaciju. Tamo je upoznao Alainu, koja je te godine volontirala u centru. Sledeće godine prešao je u hrišćanstvo, a 2019. preselio se u Atinu.

Tamo je počeo da trenira boks u jednom parku, a kasnije je pomagao u obuci mladih izbeglica. U Alainu se zaljubio 2021. godine, a zaprosio ju je godinu dana kasnije.