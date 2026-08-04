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Američka vojska potrošila je veliki deo zaliha preciznih raketa dugog dometa tokom petomesečnog rata sa Iranom, prema navodima tri izvora upoznata sa podacima, što je izazvalo zabrinutost zbog spremnosti SAD za buduće sukobe.

Reč je prvenstveno o raketama zemlja-zemlja poznatim kao ATACMS (Army Tactical Missile System) i Precision Strike Missile (PrSM). Dva izvora tvrde da su SAD potrošile "gotovo sve" zalihe ovih projektila.

Do sada nije bilo izveštaja o tome u kojoj meri su zalihe ATACMS i PrSM raketa iscrpljene.

Ove rakete dugog dometa, čija pojedinačna cena premašuje milion dolara, predstavljaju važan deo američkog arsenala jer omogućavaju precizne udare sa bezbedne udaljenosti. ATACMS rakete koje su SAD isporučile Ukrajini odigrale su značajnu ulogu u ratu, omogućavajući ukrajinskim snagama da gađaju ciljeve duboko na teritoriji Rusije. PrSM predstavlja noviju i napredniju generaciju koja će postepeno zameniti ATACMS, čiji je domet manji.

Veliko trošenje preciznih raketa dugog dometa moglo bi da primora predsednika SAD Donalda Trampa da se u slučaju novih velikih napada na Iran više osloni na rizičnije vazdušne operacije sa pilotiranim avionima.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Izvori nisu želeli da otkriju koliko je projektila još ostalo u američkim zalihama.

Pentagon zabrinut zbog mogućih novih sukoba

Tramp je u februaru zajedno sa Izraelom pokrenuo rat protiv Irana, očekujući da će sukob kratko trajati.

Međutim, kako se rat odužio, tri izvora upoznata sa situacijom izrazila su zabrinutost da bi smanjene zalihe raketa mogle da oslabe sposobnost SAD da odvrate protivnike poput Rusije i Kine.

Četvrti izvor naveo je da je Centralna komanda SAD, koja je nadležna za Bliski istok, gotovo iscrpela kopnene rakete kojima je raspolagala pre početka rata, ali da je uspela da popuni zalihe prebacivanjem projektila iz drugih delova sveta.

Svi izvori govorili su pod uslovom anonimnosti.

Na pitanje o stanju zaliha, Bela kuća je objavila izjavu predsednika Donalda Trampa.

"Sjedinjene Države imaju daleko više municije nego bilo koja druga zemlja na svetu i mnogo više nego što nam je potrebno", rekao je Tramp.

Dodao je da američke odbrambene kompanije trenutno proizvode više municije nego ikada ranije, dok istovremeno rekordnom brzinom proširuju proizvodne kapacitete.

Analitičari se slažu da se pojedine vrste municije, uključujući artiljerijske granate i rakete, proizvode u rekordnim količinama, ali upozoravaju da bi zalihe ipak mogle biti nedovoljne za dugotrajan rat.

Kompanije Lokid Martin, koja proizvodi ATACMS, PrSM i sistem THAAD, kao i Rejtion, proizvođač raketa Tomahavk i presretača Patriot, nisu odmah odgovorile na pitanja o Trampovim tvrdnjama i stanju zaliha.

Portparol Pentagona Šon Parnel izjavio je da američka vojska raspolaže svim sredstvima potrebnim za izvršenje zadataka koje odredi predsednik.

"Američka vojska je najmoćnija na svetu i ima sve što joj je potrebno da izvrši zadatke u vreme i na mestu koje predsednik odredi. Izveli smo više uspešnih operacija u različitim komandama, istovremeno obezbeđujući da vojska raspolaže dubokim arsenalom sposobnosti za zaštitu naših građana i interesa", rekao je Parnel.

Zalihe odbrambenih raketa takođe se smanjuju

Podaci o stanju zaliha poslednjih dana kruže unutar američke administracije tokom rasprava o tome koliko dugo SAD mogu da nastave napade na Iran, a da pritom ne ugroze sposobnost vojske da odgovori na druge moguće krize.

Jedan od izvora naveo je da je velika potrošnja ATACMS i PrSM raketa posledica odluke Trampove administracije da izbegne rizičnije vazdušne napade pilotiranim avionima.

Zbog mogućnosti da gađaju ciljeve sa velike udaljenosti, ove rakete smatraju se ključnim u eventualnom sukobu sa protivnicima koji raspolažu snažnom protivvazdušnom odbranom, poput Kine.

Prema izveštaju Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS) iz marta, rakete PrSM korišćene su i za napade na ciljeve u Iranu.

1/9 Vidi galeriju Američki napad na Iran Foto: Printscreen/X/OSINTdefender

CSIS navodi da su zalihe PrSM projektila od početka bile ograničene jer je reč o novom sistemu, ali da je američka vojska naručila veliki broj novih raketa za 2027. godinu. Istovremeno, proizvodnja ATACMS projektila se postepeno gasi u korist modernijih PrSM raketa.

Vojni lideri već nedeljama upozoravaju predsednika da se smanjuju i zalihe odbrambenih sistema, uključujući presretače Patriot, koji su namenjeni obaranju balističkih raketa.

Prošle sedmice više američkih medija objavilo je da je Tramp odustao od novog velikog napada na Iran delom zbog upozorenja vojnih savetnika o stanju zaliha. Jedan američki zvaničnik osporio je te navode, tvrdeći da je predsednik odustao od napada zbog pritiska zalivskih država.

Sukob na Bliskom istoku pokrenuo je i raspravu o tome da li predsednik ima ovlašćenje da vodi rat protiv Irana bez odobrenja Kongresa. Do sada Kongresu nije upućen ni zahtev za objavu rata niti za odobrenje upotrebe vojne sile.

Prema prošlonedeljnom izveštaju CSIS-a, između februara i jula potrošeno je oko 65 odsto američkih presretača Patriot, dok su zalihe raketa THAAD smanjene za najmanje 38 odsto u odnosu na početak rata. Dva izvora navela su da se te procene poklapaju sa internim podacima američke administracije.

Jedan od izvora rekao je i da su SAD od početka rata potrošile nešto manje od polovine ukupnih svetskih zaliha krstarećih raketa Tomahavk, koje se uglavnom lansiraju sa ratnih brodova. Rojters nije mogao nezavisno da potvrdi taj podatak.

Tomahavk je glavno udarno oružje američke mornarice za napade na snažno branjene ciljeve bez izlaganja pilota opasnosti.