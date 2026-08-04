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Antarktički polarni talas zahvatio je u utorak delove Južnog ostrva Novog Zelanda, donevši sneg do nivoa mora i ledene temperature koje su dovele do zatvaranja puteva i poremetile rad škola.

Sneg je prekrio Danidin, drugi po veličini grad na Južnom ostrvu, zbog čega je policija pozvala građane da ne putuju osim ako to nije neophodno, zbog poledice na putevima.

"Policija je jutros primila više prijava o saobraćajnim nezgodama širom Danidina, pri čemu je nekoliko vozila sletelo sa puta. Srećom, nije bilo povređenih", saopštila je novozelandska policija na društvenim mrežama.

Lokalni mediji preneli su da su skijaši i snouborderi iskoristili snežne padavine kako bi se spuštali niz Boldvin ulicu u Danidinu, koja važi za najstrmiju stambenu ulicu na svetu. Severnije, sneg je bio vidljiv čak i na peščanoj plaži Nju Brajton u Krajstčerču.

Sneg je retka pojava u Danidinu, posebno na nivou mora, iako viši delovi grada tokom snažnih hladnih talasa povremeno dobijaju snežni pokrivač.

Sve autobuske linije u gradu su obustavljene, saopštile su vlasti, dok je trajektni saobraćaj između Severnog i Južnog ostrva privremeno suspendovan zbog jakog vetra i visokih talasa.

Meteorološka služba Novog Zelanda (MetService) saopštila je da će hladni talas potrajati još najmanje dva dana, donoseći sneg ili susnežicu do područja blizu nivoa mora na istočnoj obali Južnog ostrva.