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Turski civilni brodovi „Jašar“ i „Nadežda“ bili meta dronova

Turski civilni brodovi „Jašar“ i „Nadežda“ bili meta dronova

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Ministarstvo spoljnih poslova Turske saopštilo je danas da su turski civilni brodovi "Jašar" i "Nadežda" napadnuti bespilotnim letelicama (BPLO) u Crnom moru i da je povređeno više članova posada, među kojima su i turski državljani.

U saopštenju se navodi da su turski civilni brodovi „Jašar“ i „Nadežda“ bili meta dronova neposredno nakon što su sinoć napustili luku Novorosisjk, prenosi turski državni TV kanal TRT Haber.

U saopštenju je naglašeno da je bezbednost građana Turske prioritet i da se stanje povređenih pažljivo prati.

"Duboko smo zabrinuti zbog eskalacije sukoba između Rusije i Ukrajine u Crnom moru, koji uprkos našim brojnim upozorenjima utiče na civilni pomorski saobraćaj", saopštilo je tursko ministarstvo spoljnih poslova i pozvalo sve strane da hitno preduzmu konkretne mere kako bi se osigurala bezbednost plovidbe u Crnom moru jer bi u suprotnom snabdevanje hranom moglo da bude ugroženo.