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Poljski borbeni avioni ponovo su danas presreli ruski izviđački avion Il-20Mna oko 56 kilometara severozapadno od grada Košalina, saopštio je ministar nacionalne odbrane Poljske Vladislav Kosinjak-Kamiš, ocenivši da je reč o novoj ruskoj provokaciji u blizini granica NATO-a.

Prema njegovim rečima, incident se dogodio jutros, kada je ruski avion uočen na oko 56 kilometara severozapadno od Košalina, u Zapadnopomorskom vojvodstvu.

Kosinjak-Kamiš je u objavi na društvenoj mreži Iks naveo da Rusija nastavlja sa provokativnim aktivnostima u blizini granica država članica NATO-a kako bi proverila budnost i spremnost odbrambenih sistema Alijanse.

Dan ranije, 3. avgusta, poljski lovci presreli su drugi ruski avion Il-20 iznad međunarodnih voda Baltičkog mora, oko 60 kilometara od grada Lemba.

Taj avion leteo je bez odobrenog plana leta i sa isključenim transponderom, ali nije narušio vazdušni prostor Poljske.

Još jedno presretanje zabeleženo je 31. jula, kada su dva poljska borbena aviona F-16 uočila ruski izviđački avion oko 40 kilometara severno od Kolobžega.