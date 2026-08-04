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Više od tri dana nakon što je američki predsednik Donald Tramp predstavio novu fazu svog mirovnog plana za Gazu, koja predviđa razoružanje Hamasa i prekid izraelskih napada, izraelski premijer Benjamin Netanjahu i dalje se nije javno izjasnio da li prihvata sporazum.

Umesto zvaničnog stava izraelske vlade, tokom vikenda usledila je eskalacija vazdušnih udara na Pojas Gaze, u kojima je, prema navodima CNN-a, poginulo 28 ljudi. Reč je o najvećem broju žrtava u jednom danu u poslednjih nekoliko sedmica, uprkos tome što plan predviđa obustavu vojnih dejstava.

Dok su Tramp, posrednici i više arapskih država sporazum predstavili kao veliki diplomatski pomak, stav Izraela prenosili su anonimni zvaničnici i politički saveznici premijera. Oni su poručili da Izrael nije prihvatio sporazum i da se vojska neće povući iz Gaze dok Hamas u potpunosti ne položi oružje.

Trampov izaslanik kritikovao izraelske napade

Do smirivanja situacije došlo je tek u nedelju uveče, kada su vazdušni udari oslabili, ali je prethodna eskalacija izazvala nezadovoljstvo u Vašingtonu.

Specijalni izaslanik Trampovog Odbora za mir Nikolaj Mladenov ocenio je da su napadi tokom vikenda odneli živote civila i uništili medicinske zalihe, upozorivši da time ozbiljno ugrožavaju napore za sprovođenje plana o razoružanju Hamasa.

1/14 Vidi galeriju Razorena Gaza Foto: AP Jehad Alshrafi, EPA Haitham Imad

Prema izvorima CNN-a, njegova javna kritika odražava nezadovoljstvo američke administracije i međunarodnih posrednika, koji su od Izraela tražili da obustavi napade.

Mladenov je potom u ponedeljak doputovao u Izrael zajedno sa visokim američkim savetnikom Arijem Lajtstounom, gde su razgovarali sa Netanjahuom.

"Cilj nije sporan, ali put do njega jeste"

Posle sastanka, Odbor za mir saopštio je da je razgovor bio "konstruktivan i detaljan" i da ni Izrael ni američka strana ne dovode u pitanje cilj – potpuno razoružanje Hamasa i uspostavljanje civilne uprave u Gazi.

Međutim, navodi se da još nije postignut dogovor o tome kako će taj cilj biti ostvaren.

Izvor upoznat sa razgovorima rekao je za CNN da su američki izaslanici od Netanjahua zatražili i da zaustavi nove vazdušne napade.

Ipak, ubrzo nakon sastanka jedan izraelski zvaničnik poručio je da se politika Izraela nije promenila.

"Izrael se neće povući sa sadašnjih položaja u Pojasu Gaze i nastaviće da sprečava svaku pretnju po naše civile i vojnike."

Time je ponovljen stav da izraelske snage neće vratiti linije razdvajanja na položaje predviđene sporazumom o prekidu vatre iz oktobra 2025. godine. Hamas, s druge strane, tvrdi da će sprovesti obećano razoružanje tek kada se Izrael povuče sa teritorija koje je naknadno zauzeo.

1/23 Vidi galeriju Gaza Foto: Omar AL-QATTAA / AFP / Profimedia, Jehad Alshrafi/AP

Pritisak desnice pred izbore

Netanjahuovo ćutanje dolazi u veoma osetljivom političkom trenutku, manje od tri meseca uoči parlamentarnih izbora u Izraelu.

Njegovi krajnje desni koalicioni partneri otvoreno traže da vlada odbaci Trampov plan. Ministri finansija Bezalel Smotrič i za naselja Orit Struk uputili su premijeru pismo u kojem zahtevaju hitnu sednicu kabineta kako bi se blokirao dolazak međunarodnih stabilizacionih snaga u Gazu, iako je isti kabinet prošle sedmice odobrio njihovo raspoređivanje u pilot-zoni.

Poslanik Netanjahuovog Likuda Amit Halevi otišao je i korak dalje.

"Tim sporazumom sutra možete da umotate ribu. On nema nikakvu vrednost. Nijedan izraelski vojnik neće se povući iz Bejt Hanuna ili Kan Junisa", rekao je Halevi.

1/14 Vidi galeriju Gaza Foto: EPA/MOHAMMED SABER, EPA Haitham Imad, AP Jehad Alshrafi

Tramp ključni faktor

Izraelski izvori procenjuju da Netanjahu ne želi da povlači vojsku iz Gaze pre izbora, ali ni da otvoreno uđe u sukob sa Trampom, koji mu je godinama bio važan politički saveznik.

Jedan izvor navodi da izraelski premijer sumnja da Hamas zaista namerava da se razoruža i veruje da pokret pokušava da kupi vreme kako bi izbegao novu izraelsku ofanzivu.

Visoki zvaničnik američke administracije prethodno je upozorio da bi Tramp bio "veoma, veoma razočaran" ukoliko Izrael ne bude poštovao novi sporazum.

Vojni analitičar sa Univerziteta u Tel Avivu Majkl Milštajn smatra da je upravo Tramp sada presudan faktor.

"Ako bude vršio pritisak na Netanjahua da prihvati povlačenje pre izbora, to bi za premijera predstavljalo ozbiljan politički udarac", ocenio je Milštajn.

On očekuje da će Netanjahu nastaviti da odlaže donošenje konačne odluke, umesto da javno odbaci plan.