FRANCUSKA POKRENULA ISTRAGE: Stravične stvari se dešavaju u službama pri kabinetu premijera države?! Lekornu izrazio "zabrinutost i tugu"
Kabinet francuskog premijera Sebastijana Lekornuaizrazio je "zabrinutost i tugu" posle dva samoubistva i dva pokušaja samoubistva koja su se nedavno dogodila u odeljenjima pri kabinetu, preneli su tamošnji mediji i dodali da su pokrenute istrage.
Četiri situacije su nepovezane, navele su službe pri kabinetu premijera i dodale da nijedna od umešanih osoba nije među približno 60 ljudi koji rade "direktno sa premijerom ili u njegovom kabinetu".
- To su zaposleni u administrativnim službama premijera koji rade u različitim odeljenjima ili službama i koji obavljaju različite funkcije administrativne podrške - dodaje se u saopštenju tih službi.
Približno 3.450 zaposlenih radi u raznim službama pri kabinetu premijera.
- Iako ove situacije, uzete zajedno, legitimno pokreću pitanja, svaka je pojedinačno ozbiljno obrađena i postupa se u skladu sa procedurama, uz zaštitne mere svojstvene tekućim administrativnim procesima i pravima zaposlenih - dodaje se u saopštenju.
Tužilaštvo u Parizupokrenulo je istrage posle samoubistava i podnošenja tužbe za uznemiravanje, preneo je francuski radio Frans enter (France Inter).
Politička i institucionalna situacija u Francuskoj obeležena je nestabilnošću od raspuštanja parlamenta u junu 2024. godine, kako je zatražio predsednik Emanuel Makron.
Lekornu, koji je peti premijer imenovan u poslednje dve godine, na funkciji je od 9. septembra 2025. godine.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)