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Kabinet francuskog premijera Sebastijana Lekornuaizrazio je "zabrinutost i tugu" posle dva samoubistva i dva pokušaja samoubistva koja su se nedavno dogodila u odeljenjima pri kabinetu, preneli su tamošnji mediji i dodali da su pokrenute istrage.

Četiri situacije su nepovezane, navele su službe pri kabinetu premijera i dodale da nijedna od umešanih osoba nije među približno 60 ljudi koji rade "direktno sa premijerom ili u njegovom kabinetu".

- To su zaposleni u administrativnim službama premijera koji rade u različitim odeljenjima ili službama i koji obavljaju različite funkcije administrativne podrške - dodaje se u saopštenju tih službi.

1/18 Vidi galeriju Sebastijan Lekornu Foto: Christophe Ena/AP, IAN LANGSDON / POOL/AFP POOL

Približno 3.450 zaposlenih radi u raznim službama pri kabinetu premijera.

- Iako ove situacije, uzete zajedno, legitimno pokreću pitanja, svaka je pojedinačno ozbiljno obrađena i postupa se u skladu sa procedurama, uz zaštitne mere svojstvene tekućim administrativnim procesima i pravima zaposlenih - dodaje se u saopštenju.

Tužilaštvo u Parizupokrenulo je istrage posle samoubistava i podnošenja tužbe za uznemiravanje, preneo je francuski radio Frans enter (France Inter).

1/6 Vidi galeriju Makron u Davosu - održao govor noseći naočare za sunce Foto: Markus Schreiber/AP, GIAN EHRENZELLER/KEYSTONE

Politička i institucionalna situacija u Francuskoj obeležena je nestabilnošću od raspuštanja parlamenta u junu 2024. godine, kako je zatražio predsednik Emanuel Makron.