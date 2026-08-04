Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Italija se priprema za najintenzivniji toplotni talas ovog leta, koji će u četvrtak, 6. avgusta, zahvatiti sve veće gradove.

Svi gradovi pod nadzorom Ministarstva zdravlja biće pod najvišim, crvenim stepenom upozorenja, što znači da će celokupno stanovništvo biti izloženo potencijalnim zdravstvenim rizicima.

Crveno upozorenje važiće za Ankonu, Barij, Bolonju, Bolcanu, Brešu, Kaljari, Kampobasu, Kataniju, Ćivitavekiju, Firencu, Frozinone, Đenovu, Latinu, Mesinu, Milano, Napulj, Palermo, Peruđu, Peskaru, Ređo Kalabriju, Rijetiju, Rim, Torino, Trst, Veneciju, Veronu i Viterbu.

Danas i sutra, jedino će Mesina i Ređo Kalabrija biti pod narandžastim upozorenjem, što označava drugi stepen uzbune, a odnosi se na povećan rizik za osetljive grupe stanovništva.