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Nemačka kompanija "Rajnmetal"predstavila je novu vođenu raketnu fregatu GMF 140, projektovanu da pruži vatrenu moć kakva se obično očekuje od znatno većih razarača. Brod je dug 140 metara, ima deplasman veći od 6.000 tona i namenjen je mornaricama koje žele modernizaciju flote uz niže troškove od nabavke velikih ratnih brodova.

Prema navodima kompanije, GMF 140 može istovremeno da izvršava četiri ključne borbene misije: integrisanu protivvazdušnu i protivraketnu odbranu, odbranu od balističkih raketa, protivpodmorničko ratovanje i izvođenje udara na velikim daljinama.

Jedna od najvećih prednosti nove fregate jeste mogućnost ugradnje borbenog sistema "Idžis", koji američka mornarica koristi na razaračima klase "Arli Berk" i krstaricama klase "Tikonderoga". Ovaj sistem objedinjuje radarsko osmatranje, identifikaciju pretnji i navođenje raketa, omogućavajući istovremeno praćenje i gađanje većeg broja ciljeva. Kao alternativu, "Rajnmetal" nudi i sistem za upravljanje borbom CMS330 kompanije "Lokid Martin".

GMF 140 raspolaže sa 64 vertikalne lansirne ćelije (VLS) koje mogu da nose različite vrste raketa za protivvazdušnu i protivraketnu odbranu, kao i projektile za napade na kopnene ciljeve. Time brod može da prilagodi naoružanje konkretnoj misiji bez potrebe za posebnim lanserima za svaku vrstu rakete.

Fregata je opremljena američkim radarima sposobnim za otkrivanje i praćenje aviona, hipersoničnih projektila i balističkih raketa. Uz to, poseduje trup sa smanjenim radarskim i akustičnim odrazom, sisteme za smanjenje buke, trupni i vučeni sonar za borbu protiv podmornica, kao i mogućnost korišćenja helikoptera i bespilotnih letelica američke ili evropske proizvodnje.

"Rajnmetal" je GMF 140 projektovao kao brod sa visokim stepenom automatizacije, što omogućava manju posadu, niže troškove održavanja i manji rizik po ljudstvo tokom borbenih dejstava.

Kompanija planira da novu fregatu prvo ponudi tržištu Severne Amerike, ističući da je pogodna za zemlje koje modernizuju svoje površinske flote zbog sve složenijih bezbednosnih izazova u Evropi, severnom Atlantiku i Indo-pacifičkom regionu.

Iako je Kanadaveć izabrala fregate klase "River" za zamenu zastarelih brodova klase "Halifaks", "Rajnmetal" veruje da postoji prostor za dodatne programe nabavke.

Nova fregata ulazi na izuzetno konkurentno tržište na kojem evropski proizvođači nude više projekata nove generacije.