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Zvanični Madrid pozvao je danas Italiju da obustavi selektivne granične kontrole nad putnicima koji iz Španije stižu vazdušnim i pomorskim putem.

Mera je uvedena nakon suspenzije šengenskih pravila prema Španiji zbog upada više hiljada migranata u špansku severnoafričku eksklavu Seutu prošle nedelje.

Tokom današnje vanredne video-konferencije ministara unutrašnjih poslova EU, španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska ponovio je stav svoje zemlje da je "taj potez besmislen jer ulazak u enklavu ne omogućava automatski pristup šengenskom prostoru", prenosi ANSA.

"Tražim da se ove dodatne kontrole odmah ukinu jer je jasno da ne odgovaraju onome što je konstatovano (tokom video-konferencije ministara EU), a to je da šengenski prostor nikada nije bio ugrožen. Nisam razumeo italijansko zatvaranje šengenskog prostora koje mi je delovalo potpuno nepotrebno i nesrazmerno", rekao je Grande-Marlaska na konferenciji za novinare nakon sastanka.

On je naglasio da ne postoji rizik od sekundarnog kretanja s obzirom na to da Seuta ima poseban status, ukazao na to da je i Fronteks potvrdio da šengenski prostor nikada nije bio ugrožen.

"Mi smo evidentirali sekundarno kretanje ljudi koji ulaze u Španiju sa istoka, ali ne uvodimo unutrašnje kontrole unutar šengenskog prostora", rekao je Grande-Marlaska.

1/9 Vidi galeriju Seuta Maroko Španija Foto: Printskrin, Printskrin X

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Evropski komesar za unutrašnje poslove Magnus Bruner izjavio je nakon današnje vanredne video-konferencije ministara unutrašnjih poslova EU da će izvršni organ EU proceniti da li je italijanska suspenzija šengenskih pravila u odnosu na Španiju bila srazmerna.

Takođe je rekao da nedavna amnestija u Španiji, koja je omogućila da više od 600.000 migranata bez regulisanog statusa dobije dozvole boravka "nije dobar signal".

Ranije danas, italijanski ministar unutrašnjih poslova Antonio Tajani izjavio je da privremeno sprovođenje unutrašnjih kontrola na vazdušnim i pomorskim granicama za putnike iz Španije "nipošto nije usmereno protiv Španije ili bilo kog drugog partnera".

"To je mera predostrožnosti organizacione prirode sa ciljem očuvanja nacionalne bezbednosti i integriteta celokupnog evropskog sistema kontrole u ​​trenutku velikog pritiska, kao što je bio slučaj i u mnogim drugim situacijama", rekao je Tajani izražavajući iskrenu solidarnost Italije sa španskom vladom.