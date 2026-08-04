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Prodavac povrća kojeg je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski naveo kao meturuskog "safarija dronovima" u Hersonu opisao je trenutak napada u kojem je ranjen gelerima.

Prodavac, 52-godišnji Jurij, govorio je iz bolnice i ispričao da je zajedno sa suprugom pripremao povrće za prodaju kada su začuli zvuk drona koji im se približavao.

"Počeli smo da se pripremamo, postavili smo suncobran i počeo sam da iznosim gajbice. Čuli smo zujanje, ali nismo mogli da ga vidimo. Doleteo je negde iza pijace, gde je žbunje, i leteo je veoma nisko", rekao je Jurij u snimku koji je na Telegramu objavio načelnik Hersonske oblasne vojne administracije, Oleksandr Prokudin.

"Nisam ga snimao"

Kada je njegova supruga pobegla, dron se okrenuo ka njemu. Jurij kaže da je operateru pokazivao povrće kako bi mu dokazao da ne predstavlja nikakvu pretnju, ali je dron ipak nastavio da ga prati.

"Pokazao sam mu: pogledaj, ovo je samo povrće. Ali onda je krenuo prema meni, pa sam počeo da bežim", rekao je Jurij.

"Nisam ga snimao. Ništa. U rukama sam zapravo držao beli luk i pokazivao mu ga. Videli ste da je čak izašao ispod suncobrana dok sam bežao. Video je da na zemlji leže paradajz, krastavci i patlidžani", naglasio je.

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Foto: Printskrin X

Jurij je ispričao da je dron zatim gađao kombi, koji je u napadu teško oštećen. Pošto se nalazio neposredno pored vozila, eksplozija ga je odbacila na zemlju i ranila.

Zadobio je više povreda od gelera po trupu i rukama, povrede ušiju izazvane eksplozijom, kao i brojne modrice po celom telu.

Kurir.rs/Agencije

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