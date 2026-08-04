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Sjedinjene Američke Države su tokom petomesečnog rata saIranomgotovo potrošile svoje globalne zalihe najvažnijih dugometnih preciznih raketa, što je izazvalo zabrinutost među američkim vojnim zvaničnicima zbog spremnosti za eventualne buduće sukobe sa velikim silama poput Kine i Rusije, objavio je Rojters pozivajući se na više izvora upoznatih sa situacijom.

Prema navodima izvora, američka vojska je iskoristila gotovo sve raspoložive rakete sistema ATACMS (Army Tactical Missile System) i PrSM (Precision Strike Missile), savremene projektile namenjene preciznim udarima na velike udaljenosti.

Ove rakete omogućavaju uništavanje važnih ciljeva sa bezbedne udaljenosti i predstavljaju jedno od ključnih oružja američke vojske za borbu protiv protivničkih komandnih centara, skladišta, aerodroma i drugih strateških objekata.

Posebnu pažnju privlače rakete PrSM, nova generacija projektila razvijena kao zamena za starije ATACMS rakete. PrSM ima veći domet i naprednije mogućnosti, a u budućnosti bi trebalo da postane jedno od glavnih oružja američkih kopnenih snaga za precizne udare. Međutim, brzina njihove potrošnje tokom rata sa Iranom otvorila je pitanje koliko brzo američka vojna industrija može da obnovi zalihe.

Pored kopnenih raketa, SAD su potrošile i veliki deo svojih zaliha krstarećih raketa Tomahavk, koje američka mornarica koristi za napade sa ratnih brodova i podmornica. Ovi projektili decenijama predstavljaju jedno od glavnih sredstava američkih oružanih snaga za izvođenje udara velikog dometa bez direktnog izlaganja pilota opasnosti.

Smanjene nisu samo ofanzivne sposobnosti. Analize pokazuju da su tokom sukoba značajno umanjene i zalihe sistema za protivraketnu odbranu.

Prema procenama Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS), SAD su potrošile oko 65 odsto presretačkih raketa sistema Patriot, dok su zalihe raketa za sistem THAAD, namenjen odbrani od balističkih projektila, smanjene za najmanje 38 odsto.

Američka administracija odbacila je tvrdnje da bi smanjenje zaliha moglo da ugrozi borbenu sposobnost vojske. Predsednik Donald Tramp i Bela kuća istakli su da SAD i dalje raspolažu velikim količinama municije i da domaća odbrambena industrija povećava proizvodnju kako bi obnovila i dodatno ojačala vojne rezerve.