UKRAJINSKI SPECIJALCI IZNENADILI RUSKE VOJNIKE U ŠUMI: Objavljen snimak vojne akcije, pogledajte šta se dogodilo! (VIDEO)
Pripadnici ukrajinskih Snaga za specijalne operacije (SSO) zarobili su dvojicu ruskih vojnika nakon što su otkrili njihova šumska skrovišta. Akcija je izvedena tiho i bez ispaljenog metka, a SSO je objavio i snimak čitavog događaja.
Ukrajinski specijalci su tokom izvršavanja zadatka otkrili pojedinačna ruska skloništa. Iz SSO-a su saopštili da su položaji bili dobro pripremljeni, sa natkrivenim zaklonima i kamuflažom, kao i sa minimalnim brojem tragova koji bi mogli da ih otkriju.
Uprkos tome, ukrajinski operativci su prvi uočili ruske vojnike. Otvorili su skloništa i, držeći oružje upereno prema njima, tiho im naredili da ne pružaju otpor. Dvojica ruskih vojnika predala su se bez borbe i odmah su zarobljeni.
(Kurir.rs/Ukrainska Pravda/Preneo: V.M.)