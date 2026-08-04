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Pripadnici ukrajinskih Snaga za specijalne operacije (SSO) zarobili su dvojicu ruskih vojnika nakon što su otkrili njihova šumska skrovišta. Akcija je izvedena tiho i bez ispaljenog metka, a SSO je objavio i snimak čitavog događaja.

Ukrajinski specijalci su tokom izvršavanja zadatka otkrili pojedinačna ruska skloništa. Iz SSO-a su saopštili da su položaji bili dobro pripremljeni, sa natkrivenim zaklonima i kamuflažom, kao i sa minimalnim brojem tragova koji bi mogli da ih otkriju.