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Iran i Oman napravili su napredak u pregovorima o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, što može dovesti do smanjenja intenziteta rata na Bliskom istoku, preneo je danas AP pozivajući se na reginalne izvore.

Prema najnovijoj verziji sporazuma, brodovi će u Persijski zaliv ulaziti rutom koju bi kontrolisao Iran, a izlazili iz moreuza rutom koju bi kontrolisao Oman, uz naplatu bezbednosnih usluga i ekoloških troškova, rekla su dva izvora AP-a.

Izvori navode da su pregovori i dalje u toku i da konačan oblik sporazuma može imati sasvim drugačiji oblik, kao i da svaka verzija uključuje američku blokadu iranskih luka.

Neimenovani američki izvor rekao je da "privremene rute" koje bi bile uspostavljene u moreuzu neće moći da uključuju i iransko odobrenje za plovidbu ili bilo kakve naplate.

Dodao je da SAD žele da se situacija vrati na status kvo od pre rata, u kojem "nijedna strana ne kontroliše plovne puteve niti ovlašćenje da se njimea plovi".