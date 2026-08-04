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Predsednica Slovenije Nataša Pirc Musarprvi put je javno govorila o saobraćajnoj nesreći u kojoj je povređena, priznavši da je napravila ličnu grešku jer tokom vožnje nije koristila sigurnosni pojas. U nesreći je zadobila prelom ključne kosti, a oporavak bi, prema njenim rečima, trebalo da traje nekoliko nedelja.

Pirc Musar je objasnila da se nesreća dogodila dok se vozila službenim vozilom kroz tunel. Prema njenom opisu, prvo je došlo do kočenja, zatim do udara u vozilo ispred, nakon čega je automobil odbijen u zid tunela. Rekla je da se seća snažnog bola, ali i da su spasioci brzo stigli na mesto nesreće. Zbrinjavanje je trajalo oko sat vremena, nakon čega je prevezena u bolnicu u Izoli, gde su obavljeni detaljni pregledi.

Govoreći o činjenici da javnost o nesreći nije odmah obaveštena, slovenačka predsednica je navela da su lekari najpre morali da utvrde težinu povreda. Kako je istakla, informacije nisu želeli da objave dok nisu imali potpune i proverene podatke.

Najviše pažnje izazvala je njena izjava o nevezivanju sigurnosnim pojasom. Pirc Musar je priznala da na zadnjem sedištu kombija nije bila vezana, kao ni jedna od njenih prijateljica koje su bile sa njom u vozilu.

- To je moja najveća greška. Na sedištu u drugom redu kombija nisam bila vezana i tu svoju neodgovornost u potpunosti preuzimam na sebe - rekla je ona, dodajući da je povreda koju je zadobila upozorenje svima da sigurnosni pojas treba koristiti u svakom trenutku, bez obzira na to gde se sedi u vozilu.

Predsednica Slovenije nije želela da nagađa o uzroku nesreće, navodeći da će istraga pokazati da li je bilo propusta u vožnji ili organizaciji pratnje. Istakla je da sama nije stručnjak za bezbednost u saobraćaju i da iz zadnjeg dela vozila nije mogla da vidi sve okolnosti događaja.

U vozilu su se, osim predsednice i vozača, nalazile i dve njene prijateljice koje su želele da joj se pridruže na biciklističkom događaju "Pogi Challenge". Pirc Musar je objasnila da osobe koje putuju sa njom u službenom vozilu nisu automatski zaštićene osobe, već da se takve odluke donose nakon bezbednosne procene.