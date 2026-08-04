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Bivši predsednik Venecuele Nikolas Maduro, koji se nalazi u pritvoru u Sjedinjenim Američkim Državama od početka 2026. godine, poručio je da "pozdravlja svaki put ka dijalogu" uoči početka razgovora između vlade i opozicije.

Pregovori bi trebalo da počnu ove nedelje uz nadzor SAD, a mnogi se nadaju da bi mogli dovesti do političke tranzicije i raspisivanja izbora, navodi francuski list Le Parisien.

"Govoriti o nacionalnom prporodu kao zajedničkom cilju znači govoriti o međusobnom poštovanju. Pozdravljamo svaki put dijaloga koji doprinosi učvršćivanju mira, suživota i susreta među Venecuelancima", napisao je Maduro u poruci objavljenoj na svom zvaničnom Telegram nalogu.

Njegov sin Nikolas Maduro Guera, poznat pod nadimkom "Nikolastito" (Mali Nikolas), koji je poslanik u parlamentu, podelio je ovu poruku na svom nalogu na mreži Iks.

Marija Korina Mačado nije uključena u razgovore

Vlada i opozicija saopštile su u subotu da će politički dijalog u Venecueli, kroz direktne razgovore dve strane, početi ove nedelje.

Proces je pokrenut sedam meseci nakon hapšenja Nikolasa Madura.

Od tada je njegova bivša potpredsednica Delsi Rodrigez preuzela vođenje vlade pod snažnim uticajem američkog predsednika Donalda Trampa, koji je podržao ovaj dijalog.

Deo provladinih aktivista protivi se pregovorima, tvrdeći da Rodrigez upravlja zemljom „sa pištoljem uperenim u glavu“.

Liderka opozicije i dobitnica Nobelove nagrade za mir Marija Korina Mačado, koja se trenutno nalazi u egzilu u Panami, nije među učesnicima razgovora.

Iako je američki predsednik Donald Tramp više puta izrazio zadovoljstvo radom Del­si Rodrigez, Marija Korina Mačado nije pozvana, uprkos pozivima nekoliko uglednih ličnosti, uključujući bivše članove vlade.

Mačado se prošlog vikenda distancirala od ovog dijaloga, potvrdivši da neće učestvovati, ali je istovremeno naglasila da neće biti prepreka procesu.

1/7 Vidi galeriju Venecuelanski predsednik Nikolas Maduro stigao na suđenje u Njujorku Foto: Ron Sachs/CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia, TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia, MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Suđenje Maduru zakazano za jun 2027. godine

Suđenje Nikolasu Maduru zbog optužbi za trgovinu drogom u Njujorku zakazano je za 1. jun 2027. godine.

Bivši predsednik Venecuele, koji se trenutno nalazi u zatvoru u Bruklinu, suočava se sa četiri optužnice, uključujući optužbu za narko-terorizam.

Prema izvoru bliskom bivšem lideru, Maduro tokom pritvora nema pristup novinama ni internetu, ali može telefonom da razgovara sa porodicom i advokatima oko 300 minuta mesečno, uz ograničenje od najviše 15 minuta po pozivu.

Njegova supruga Cilia Flores takođe se suočava sa tri optužbe. Oboje negiraju sve optužbe koje im se stavljaju na teret.