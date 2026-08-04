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Ukrajinasve više koristi kopnene borbene robote kako bi smanjila posledice nedostatka ljudstva na frontu i smanjila rizik po svoje vojnike. Ovi bespilotni sistemi, opremljeni oružjem, koriste se za borbene zadatke, dopremanje municije, logistiku i evakuaciju ranjenih, dok Kijevnastoji da tehnološkom prednošću odgovori na brojčanu nadmoć Rusije.

Jedan od primera njihove upotrebe zabeležen je na frontu u Donjeckoj oblasti, kada je grupa ruskih vojnika naišla na ukrajinski kopneni robot naoružan bacačem plamena. Prema rečima glavnog inženjera 93. odvojene mehanizovane brigade ukrajinske vojske, poznatog pod nadimkom "Mađioničar", robot je prišao položajima ruskih vojnika i zapalio suvu travu oko njih, nakon čega je usledilo dejstvo mitraljeskog tima.

Taj robot je deo sve većeg arsenala ukrajinskih bespilotnih kopnenih vozila (UGV), koji uključuje platforme opremljene mitraljezima, bacačima granata i drugim vrstama naoružanja. Ukrajina planira da ove godine proizvede najmanje 50.000 takvih sistema kako bi ojačala svoje jedinice na bojnom polju.

- Već je nemoguće zamisliti odbranu bez dronova, a isto važi i za kopnene robotske sisteme. Logistika na prvoj liniji, evakuacija ranjenih i borbene misije - upotreba UGV sistema sada se širi najvećom brzinom - izjavio je predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski.

Ukrajinski vojni zvaničnici smatraju da roboti mogu da preuzmu najopasnije zadatke i tako sačuvaju živote vojnika. Njihova uloga posebno raste u uslovima gde su kretanje ljudi na frontu i dopremanje opreme postali izuzetno rizični zbog masovne upotrebe dronova i artiljerije.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski u vojnoj uniformi Foto: Ukrainian Presidential Press Off / Zuma Press / Profimedia, Shutterstock

Kopneni roboti se trenutno koriste za različite zadatke - od prevoza municije i snabdevanja jedinica do izvlačenja ranjenih vojnika iz opasnih zona. Neki sistemi mogu da nose oružje i dejstvuju po neprijateljskim položajima, dok drugi služe za izviđanje i podršku.

Razvoj ovih tehnologija pokazuje da rat u Ukrajinisve više postaje sukob u kojem ključnu ulogu imaju bespilotni sistemi. Dok obe strane pokušavaju da nadoknade gubitke i pronađu nove načine za vođenje borbi, ukrajinska vojska sve više ulaže u robotiku kao način da smanji zavisnost od ljudstva i poveća efikasnost na bojnom polju.

1/15 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Pr, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia