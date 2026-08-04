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Prema podacima ukrajinskog ministarstva odbrane u julu 2026. godine, ukrajinske snage su "neutralisale" (ubile ili teško ranile) 30.272 Rusa, "isključivo koristeći dronove", izjavio je večeras na Telegramu predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

"To su samo slučajevi sa jasnom video potvrdom. Trend na frontu stoga ostaje nepromenjen. Rusi gube približno 30.000 vojnika svakog meseca", dodao je Zelenski.

Centar za strateške i međunarodne studije (CSIS), američka organizacija sa sedištem u Vašingtonu, specijalizovana za bezbednost, odbranu, geopolitiku i međunarodnu politiku, saopštila je 2. jula procenu ruskih i ukrajinskih gubitaka.

Prema tom centru, ruska vojska je pretrpela približno 1,4 miliona žrtava ubijenih, ranjenih i nestalih - od početka invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine. Broj poginulih se procenjuje na između 400.000 i 450.000.

Centar je procenio da mesečni ruski gubici, projektovani na između 30.000 i 34.000 vojnika u 2026. godini, verovatno premašuju stopu regrutovanja, procenjenu na oko 27.000 novih vojnika mesečno.

Izveštaj takođe pominje ukrajinske gubitke, procenjene na između 525.000 i 625.000 vojnika ubijenih, ranjenih ili nestalih, uključujući 125.000 do 150.000 mrtvih.

Kurir.rs/Agencije

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