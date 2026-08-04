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Indijski ministar pomorstva, Sarbananda Sonoval naveo je da je svih 14 članova posade uspešno spaseno. Indijsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da "osuđuje napad na trgovački brod MSV Faize Noore Oliya pod indijskom zastavom, koji je 4. avgusta 2026. potonuo u Crvenom moru, uz obalu Jemena".

- Naša ambasada u Rijadu pažljivo prati situaciju i aktivno koordinira sa jemenskim vlastima kako bi se osigurala bezbednost posade. Zahvaljujemo se jemenskim vlastima na njihovoj podršci - navodi se u saopštenju.

Ministarstvo je dodalo da su "kontinuirani napadi na trgovačke brodove u tom regionu duboko zabrinjavajući".

- Napadi na trgovačke brodove u tom području moraju prestati, a slobodna i nesmetana plovidba i trgovina međunarodnim pomorskim putevima, u skladu sa međunarodnim pravom, moraju biti obnovljene što je pre moguće - poručili su iz ministarstva.

Jemenski Huti, koje podržava Iran, nedavno su proglasili blokadu brodova povezanih sa Saudijskom Arabijom koji prolaze kroz moreuz Bab el-Mandeb, ključni pomorski prolaz koji povezuje Adenski zaliv sa Crvenim morem.

Ta militantna grupa je 20. jula proglasila pomorski embargo protiv Saudijske Arabije, otvarajući novi front sukoba protiv SAD i njihovih saveznika u ratu sa Iranom. Istovremeno su proširili napade na tankere koji prevoze energente i drugu robu i van područja Persijskog zaliva.

Prema podacima o pomorskom saobraćaju, kroz moreuz Bab el-Mandeb juče je prošlo 20 brodova, među kojima 12 tankera i osam brodova za prevoz rasutog tereta, što je gotovo isti broj kao i prethodnog dana.

Podaci pokazuju i da je šest supertankera pod saudijskom zastavom u Crvenom moru nedavno promenilo rutu u Adenskom zalivu i krenulo prema južnoj Africi, dok su dva tankera natovarena saudijskom naftom ipak prošla kroz moreuz Bab el-Mandeb.

1/6 Vidi galeriju Huti Foto: EPA/YAHYA ARHAB, Shutterstock, Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia