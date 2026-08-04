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Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je večeras da se izraelske snage neće povući sa svojih trenutnih linija u Pojasu Gaze dok se palestinski pokret Hamas potpuno ne razoruža.

Netanjahu je na društvenim mrežama rekao da postoje razlike između Izraela i američke administracije oko nedavno objavljenog sporazuma o razoružavanju Hamasa.

S druge strane, Palestinci su se okupili danas na masovnoj sahrani više od 100 tela konačno pronađenih posle smrtonosnog izraelskog napada u Gazi 2023. godine.

Više od 300 ljudi je ubijeno 22. novembra 2023. godine, nedeljama nakon početka rata sa Hamasom, kada su ratni avioni sravnili sa zemljom stambeni blok u naselju Sabra u Gazi.

Ta otkrića doprinela su porastu broja žrtava u ratu. U napadu militanata predvođenih Hamasom na južni Izrael 7. oktobra 2023. godine ubijeno je oko 1.200 ljudi, a 251 je uzet za taoce. U izraelskoj ofanzivi ubijeno je više od 73.377 Palestinaca, uključujući i period od primirja, saopštilo je ministarstvo zdravlja Gaze.