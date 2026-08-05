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Fond UN za decu (UNICEF) ponovio je poziv Rusiji i Ukrajini da poštuju svoje obaveze prema međunarodnom humanitarnom pravu, posebno u pogledu "zaštite dece i civilne infrastrukture", posle izveštaja o deci koja su poginula i povređena u nedavnim vazdušnim napadima dve zemlje.

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Deca - žrtve rata Foto: Shutterstock

- Igralište. Plaža. Porodični dom. Deca imaju pravo da budu bezbedna tamo gde žive i igraju se, gde god da se nalaze - naveo je UNICEF napominjući da je jedna devojčica poginula u nedelju u Rusiji u vazdušnom napadu na igralište, dok je najmanje troje dece među poginulima u napadu na plažu u Krasnodarskom kraju.

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Deca - žrtve rata Foto: Shutterstock

U Ukrajini je, kako se navodi, najmanje šestoro dece ubijeno, a 19 povređeno u proteklih sedam dana, preneo je UNICEF.

- Napadi koji ubijaju i povređuju decu moraju prestati - naglasila je organizacija.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

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