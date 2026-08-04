Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putinpotpisao je zakon kojim se uvode sveobuhvatna finansijska, imovinska i konzularna ograničenja za Ruse koji žive u inostranstvu i koji su osuđeni u odsustvu.

To se odnosi i na zakon koji se koristi za krivično gonjenje kritičara Kremlja.

Ova mera je bila jedna od nekoliko zakona koje je Putin danas potpisao, a koji proširuju državni nadzor nad ruskim građanima i ekonomijom. Poseban zakon uspostavlja strogo kontrolisano tržište kriptovaluta i daje vladinim agencijama pristup poverljivim podacima u celom lancu snabdevanja hranom.

Nova ograničenja će se primenjivati na Ruse osuđene za bilo koje krivično delo, kao i za odabrane administrativne prekršaje, uključujući kršenje ruskih pravila o "stranim agentima", učešće u "nepoželjnim organizacijama", "diskreditovanje" vojske, pozivanje na sankcije ili osporavanje teritorijalnog integriteta Rusije.

Vlada će voditi registar

Mnoge od tih odredbi su široko korišćene protiv antiratnih aktivista, nezavisnih novinara i političkih protivnika koji su napustili Rusiju nakon potpune invazije na Ukrajinu.

Ministarstvo pravde će voditi zvanični registar ljudi za koje se smatra da izbegavaju kaznu dok su u inostranstvu, dok će generalni tužilac i njegov zamenik imati ovlašćenje da dodaju pojedince na spisak.

Foto: Alexander KAZAKOV / AFP / Profimedia/, Valery Kraynov / Panthermedia/Profimedia

Informacije iz registra biće deljene sa agencijama, uključujući Ministarstvo unutrašnjih poslova, Federalnu službu bezbednosti (FSB), Federalnu zatvorsku službu (FSIN), Federalnu službu izvršitelja, Federalnu poresku službu, registar imovine i Centralnu banku.

"Efektivno lišavanje državljanstva"

Osobama sa spiska biće zabranjeno korišćenje usluga daljinskog bankarstva ili pristup državnim i opštinskim uslugama onlajn. Njihov novac i druga imovina biće zamrznuti, a transakcije koje uključuju njihovu imovinu biće blokirane.

Ruskim ambasadama i konzulatima će takođe biti zabranjeno da im izdaju nove pasoše ili većinu drugih zvaničnih dokumenata. Jedini izuzetak naveden u zakonu je potvrda kojom se potvrđuje da je osoba živa.

Osobama sa spiska će takođe biti zabranjeno da se registruju kao preduzetnici ili samozaposleni radnici, primaju državne isplate, uzimaju kredite ili ovlašćuju druge da deluju u njihovo ime putem punomoćja.

Pravni stručnjaci iz grupe za ljudska prava "Pervij otdel" ranije su rekli da obim ograničenja podseća na "efektivno lišavanje državljanstva".

"Država zadržava jurisdikciju i kontrolu nad osobom i nastavlja da zahteva da ona odsluži kaznu, ali ne pruža značajan deo prava koja se obično povezuju sa državljanstvom", saopštila je grupa.