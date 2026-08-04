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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je Ukrajina spremna za sve formate pregovora i poručio da zvanični Kijev "računa" na američke izaslanike Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera.

Zelenski je tokom video obraćanja rekao da je svakodnevno u kontaktu sa predstavnicima predsednika SAD Donalda Trampa, prenosi Ukrinform.

"To je važno. Na sastanku u Vašingtonu razgovarali smo o tome kako možemo stvoriti nove okolnosti da bi postojala prava diplomatija.

Pokušavamo da sve ovo sprovedemo u delo. Budanov, Umerov, Arahamija, Kislica su izveštavali svako o svojim zaduženjima, gde smo u pregovoračkom procesu i šta se dešava u Moskvi. Bićemo spremni za sve formate sastanaka i očekujemo da će u avgustu biti aktivni Vitkof i Kušner", rekao je Zelenski.

Dodao je da je u toku i rad sa drugim partnerima, posebno sa zemljama Persijskog zaliva, koje mogu da podrže diplomatske napore i bezbednosne potrebe Ukrajine.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je ranije da zvanični Vašington namerava da intenzivira napore usmerene ka pronalaženju "mirnog rešenja u Ukrajini".

Kurir.rs/Ukrinform

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