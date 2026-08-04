U okrugu Fier na jugu Albanije u utorak je izbio šumski požar koji se brzo širi i preti naseljenim mestima
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GORI NA JUGU ZEMLJE, POKRENUTA HITNA EVAKUACIJA! Šumski požar guta sve pred sobom, približio se kućama, HELIKOPTERI u akciji gašenja! DRAMATIČNI SNIMCI (VIDEO)
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Zbog opasnosti po stanovništvo pokrenuta je hitna evakuacija. Vlasti su iz oblasti Malakaster, koju je takođe zahvatila vatra, evakuisale petnaest porodica. Na terenu su policija, hitne službe i vatrogasci koji pokušavaju da stave požar pod kontrolu.
U gašenje su se uključile i vazdušne snage, uz pomoć vojnog helikoptera i aviona za gašenje požara kanadera, koji iz vazduha pokušavaju da zaustave dalje širenje vatrene stihije.
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