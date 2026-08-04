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Zbog opasnosti po stanovništvo pokrenuta je hitna evakuacija. Vlasti su iz oblasti Malakaster, koju je takođe zahvatila vatra, evakuisale petnaest porodica. Na terenu su policija, hitne službe i vatrogasci koji pokušavaju da stave požar pod kontrolu.

U gašenje su se uključile i vazdušne snage, uz pomoć vojnog helikoptera i aviona za gašenje požara kanadera, koji iz vazduha pokušavaju da zaustave dalje širenje vatrene stihije.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

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