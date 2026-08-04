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U Ukrajini je od 2022. godine u napadima ruskih dronova poginulo 967 civila, uključujući 10 dece, a skoro 7.000 ljudi je povređeno, uključujući 179 dece, izjavio je danas generalni tužilac Ukrajine Ruslan Kravčenko.

U objavi na Fejsbuku Kravčenko je naglasio da su "daljinska ubistva civila pomoću dronova postala metoda terora u područjima, oko fronta", prenosi Ukrinform.

Prema njegovim rečima, Rusija sistematski i namerno krši i zanemaruje sve norme međunarodnog humanitarnog prava.

"Od početka invazije punih razmera zabeleženo je više od 16 hiljada krivičnih postupaka zbog napada dronovima kratkog dometa na civile. Najveći broj takvih zločina je u Hersonskoj, Donjeckoj, Dnjepropetrovskoj i Sumskoj oblasti", objavio je Kravčenko.
Nnaveo je da je u periodu od 2022. do 2023. godine zabeleženo 187 takvih zločina, dok se u 2024. godini njihov broj povećao 14 puta - na 2.685.

"U 2025. godini broj skoro se utrostručio na 7.787. Ovo nije slučajnost niti sporedni efekat neprijateljstava. To je izabrana ruska taktika, koja se nastavlja i danas. Od početka 2026. godine već je zabeleženo 2.614 takvih zločina. Skoro sedam hiljada žrtava, uključujući 179 dece, a 967 ljudi je poginulo, uključujući 10 dece", naglasio je Kravčenko.

Kurir.rs/Ukrinform

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