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Vodostaj reke Rajne kod nemačkog mesta Kaub, između Koblenca i Majnca, spustio se na 24 centimetra, najniži nivo zabeležen od početka merenja 1880. godine, a prognoze ukazuju da bi do subote mogao da padne na svega 17 centimetara.

Situacija na ovoj važnoj evropskoj saobraćajnici mogla bi narednih nedelja dodatno da se pogorša ukoliko ne dođe do obilnijih padavina, navode meteorolozi i stručnjaci za vodni saobraćaj, prenosi VRT.

Poseban problem predstavlja to što se rekordno nizak vodostaj pojavio neuobičajeno rano u sezoni. Uobičajeno je da Rajna najniži nivo dostigne znatno kasnije tokom godine, ali je zapadnu Evropu već nedeljama zahvatio period izuzetne suše i visokih temperatura.

Zbog toga se i druge velike reke, uključujući Dunav, suočavaju sa istorijski niskim vodostajima, što otežava rečni transport i povećava troškove prevoza robe.

Prema pisanju agencije Blumberg, troškovi prevoza dizela iz luke Roterdam do Karlsruea na jugu Nemačke dostigli su najviši nivo u gotovo dve decenije.

Kurir.rs/Agencije

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