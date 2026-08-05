Slušaj vest

Ruske vazdušne snage izvele su napade na Kijev, a kako prenosi Ukrinform pogođena je nestambena zgrada i nije poznato ima li žrtava.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je da su angažovane sve snage protivvazdušne odbrane.

"Kijev i region su pod balističkim napadom", napisao je on na platformi Telegram.

U Kijevu i nizu oblasti proglašena je uzbuna za vazdušnu opasnost.

Kurir.rs/Ukrinform

Ne propustitePlanetaRUSI UNIŠTILI FABRIKU KOJA PROIZVODI RAKETE "FLAMINGO"! Ovo su bile glavne mete u najžešćem udaru na Kijev: Gađane kompanije koje poizvode dronove i avione!
Ukrajina Kijev.jpg
PlanetaNEVEROVATAN SNIMAK RUSKOG NAPADA NA KIJEV: Eksplozije se videle čak iz svemira, ukrajinska PVO presrela dve rakete (VIDEO)
Kijev satelitski snimak.jpg
PlanetaPAKLENI RUSKI NAPAD NA UKRAJINU! Zelenski saopštio zastrašujuće podatke: Moskva napala sa 500 dronova i 40 raketa, primarna meta Kijev
Kijev
Planeta"TEŠKA NOĆ ZA UKRAJINU": Oglasio se Zelenski posle žestokog ruskog udara na Kijev (VIDEO)
Kijev.jpg
PlanetaRUSI NAPALI KIJEV BALISTIČKIM RAKETAMA I DRONOVIMA: Snažne eksplozije odjekivale gradom, ima žrtava! (VIDEO, FOTO)
Kijev.jpg
PlanetaRUSI DRONOVIMA NAPALI KIJEV: Povređeno 11 ljudi, među njima i dvoje dece (FOTO)
Screenshot 2025-04-06 074050.png