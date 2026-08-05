Kijev i region su pod balističkim napadom, rekao je gradonačelnik Kijeva.
Angažovane sve snage protivvazdušne odbrane.
ŽESTOK NOĆNI UDAR NA KIJEV: Rusija pokrenula nove vazdušne napade na ukrajinsku prestonicu
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Ruske vazdušne snage izvele su napade na Kijev, a kako prenosi Ukrinform pogođena je nestambena zgrada i nije poznato ima li žrtava.
Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je da su angažovane sve snage protivvazdušne odbrane.
"Kijev i region su pod balističkim napadom", napisao je on na platformi Telegram.
U Kijevu i nizu oblasti proglašena je uzbuna za vazdušnu opasnost.
Kurir.rs/Ukrinform
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