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Ruske vazdušne snage izvele su napade na Kijev, a kako prenosi Ukrinform pogođena je nestambena zgrada i nije poznato ima li žrtava.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je da su angažovane sve snage protivvazdušne odbrane.

"Kijev i region su pod balističkim napadom", napisao je on na platformi Telegram.

U Kijevu i nizu oblasti proglašena je uzbuna za vazdušnu opasnost.