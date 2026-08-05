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Južne pomorske rute kroz Ormuski moreuz ostaju slobodno i otvorene za sva komercijalna plovila koja tuda prolaze, saopšteno je danas iz Američke centralne komande (CENTCOM).

"U poslednjih tri meseca, američke snage pomogle su više od 1.000 plovila da uspešno prođu kroz moreuz uprkos iranskoj agresiji, i prolasci su nastavljeni i danas", navodi se u saooptenju CENTCOM-a.

U odvojenom saopštenju, CENTCOM navodi da su preusmerile 45 plovila u okviru "blokade Irana" otkako je započeta blokada sredinom jula.