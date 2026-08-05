Epicentar zemljotresa bio je u moru u regionu Mindanao, a prema prvim informacijama nije izdato upozorenje na cunami.
Planeta
SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO FILIPINE! Pojavio se prvi snimak nakon potresa, tlo se dugo nije smirivalo (VIDEO)
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Snažan zemljotres jačine 6,3 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas Filipine, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Prema podacima EMSC, epicentar potresa nalazio se u otvorenom moru u regionu Mindanao, na dubini od 10 kilometara i oko 104 kilometra od grada General Santos.
Za sada nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.
Prema svedočenjima očevidaca objavljenim na sajtu EMSC, zemljotres se snažno osetio, a podrhtavanje tla trajalo je duže vreme.
Kurir.rs
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