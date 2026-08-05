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Snažan zemljotres jačine 6,3 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas Filipine, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Prema podacima EMSC, epicentar potresa nalazio se u otvorenom moru u regionu Mindanao, na dubini od 10 kilometara i oko 104 kilometra od grada General Santos.

Za sada nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.

Prema svedočenjima očevidaca objavljenim na sajtu EMSC, zemljotres se snažno osetio, a podrhtavanje tla trajalo je duže vreme.

Kurir.rs

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