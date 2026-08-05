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Rusija je noćas izvela masovni napad balističkim raketama i dronovima na Ukrajinu u kojem je prestonici te zemlje i široj Kijevskoj oblasti ubijeno najmanje 15 ljudi i ranjena 51 osoba.

Lokalne vlasti su objavile da su požari izbili u Kijevu i njegovim predgrađima.

Kijev indipendent prenosi da je u Obolonskom okrugu požar izbio u stambenoj zgradi od 20 spratova koja je pogođena projektila, a još jedna stambena zgrada se zapalila i požari su prijavljeni u dva skladišta.

- U Desnjanskom okrugu zapalilo se skladište, a ostaci projektila pali su u blizini stambene zgrade - kazao je Vitalij Kličko, gradonačelnik Kijeva.

Vlasti glavnog grada Ukrajine su prijavile i veliki požar u Kijevsko-Svjatošinskom okrugu gde su takođe upućene službe za vanredne situacije.

Napad krenuo malo iza ponoći

Novinari Kijev indipendenta na terenu prvi put su čuli snažne eksplozije oko 20 minuta iza ponoći po lokalnom vremenu i objavili da je više balističkih raketa pogodilo grad.

1/18 Vidi galeriju Posledice masovnog ruskog napada balističkim raketama na ukrajinsku prestonicu Kijev Foto: Dan Bashakov/AP

Eksplozije su nastavile da potresaju prestonicu tokom narednog sata.

Timur Tkačenko, šef vojne uprave ukrajinskog glavnog grada, rekao je da "neprijatelj ponovo masovno napada Kijevsku oblast".

BBC prenosi da su upozorenja na vazdušni opasnost bila na snazi više od sat vremena dok su talasi balističkih projektila pogađali grad i okolinu.

Tkačenko je naveo da je devet ljudi poginulo u okrugu Borispil, četiri u okrugu Buča i jedna u okrugu Fastiv.

Gradonačelnik Kijeva Kličko kazao je da postoji bojazan da su ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama nakon napada na centar grada.

Vitalij Kličko, gradonačelnik Kijeva Foto: Efrem Lukatsky/AP

On je na Telegramu naveo da su četiri ranjene osobe u teškom stanju.

- Neprijatelj ponovo namerno napada civile i civilnu infrastrukturu - saopštila je vojna uprava Kijeva.

Rusi tvrde da su gađali logističke centre

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su pogođeni logistički centri i objekti za snabdevanje u Kijevu i okolnom regionu.

- Ovi centri su bili uključeni u skladištenje, isporuku raznog oružja i vojne opreme, kao i u proizvodnju i distribuciju bespilotnih letelica - saopšteno je iz Moskve.

Takođe je navedeno da su pogođena i tri teretna broda "koji su prevozili oružje i vojnu opremu" u blizini crnomorske luke Odesa.

Najnoviji napad se dogodio nekoliko dana nakon još jednog velikog ruskog balističkog raketnog udara na Kijev 1. avgusta, u kojem je poginulo najmanje devet ljudi, a povređeno više od 30 osoba.

Noćašnji vazdušni udari na Kijev dogodili su se nakon što je Metju Vitaker, američki ambasador pri NATO, izjavio je da dugoročni ugovor o proizvodnji sa SAD, koji bi omogućio Ukrajini da po licenci sama proizvodi rakete presretače Patriot, neće biti spreman do ove zime.

1/5 Vidi galeriju Sistem protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot Foto: Shutterstock, EPA / Atef Safadi