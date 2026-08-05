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Šerifska služba okruga Los Anđeles objavila je da je uhapsila muškarca u čijem domu i vozilu je pronađeno oružje, a koji je "pratio aktivnosti vezane za bezbednosne planove" na golf terenu američkog predsednika DonaldaTrampa na jugu Kalifornije.

NBC njuz prenosi da je Džanin Džon Teli (38) iz grada Daunija u oblasti Los Anđelesa uhapšen svega par dana uoči planirane posete šefa Bele kuće tom gradu, u okviru koje Tramp obilazi i svoj golf teren u gradiću Rančo Palos Verdes.

Navodi se da je Teli uhapšen u nedelju na tom golf terenu i da su zamenici šerifa pronašli napunjen šaržer sa mecima sa šupljim vrhom u džepu njegovih pantalona nakon što su ih kontaktirali federalni agenti u civilu u vezi sa sumnjivom osobom koja se tu kretala.

- Osoba je primećena kako šeta terenom za golf, fotografiše i snima video zapise i naizgled prati aktivnosti vezane za bezbednosne planove - saopštila je šerifska služba.

Služba je saopštila da su zamenici šerifa otkrili da je Teli da je pod istragom zbog pljačke u gradu El Segundo u oblasti Los Anđelesa.

- Takođe su pronašli napunjen pištolj u njegovom vozilu na parkingu (golf) kluba - kazali su zvaničnici.

Meci koji probijaju pancir

Teli je osumjičen da je nosio skriveno vatreno oružje i posedovao municiju koja je u stanju da probija pancir, odnosno pomenute metke sa šupljim vrhom.

- Tokom pretresa Telijeve kuće u ponedeljak pronađeni su "ilegalno modifikovana automatska puška", kao i pištolj kalibra 45, pancir, šaržeri velikog kapaciteta i municija - objavila je šerifova služba.

Naoružani muškarac uhapšen na Trampovom golf terenu u Kaliforniji pred dolazak predsednika SAD Foto: Jae C. Hong/AP, Mark Schiefelbein/AP, Jacquelyn Martin/AP

Navedeno je da je otkriveno i "više svezaka koje sadrže zabrinjavajuće izjave" i dva "uređaja za radio signalizaciju".

Telijevo hapšenje dogodilo se dva dana pre nego što je Tramp stigao u Los Anđeles gde treba da na svom imanju sa golf terenom održi skup na kojem se prikupljaju finansijska sredstava.

Tramp je juče popodne stigao predsedničkim helikopterom "Marin uan" u Rančo Palos Verdes.

Mirna reakcija Trampa, važniji mu Iran

Njujork post prenosi da je Tramp sinoć dao intervju za Foks njuz u kojem je mirno regaovao na hapšenje Telija, odbacujući zabrinutost u vezi sa njegovom bezbednošću.

Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Po Trampu, takve stvari se dešavaju kada je na čelu SAD predsednik koji je važan.

- Jedino što me malo teši jeste što kažu da tu spadaju samo značajni predsednici, a ja definitivno jesam značajan - kazao je Tramp voditelju emisije "Foks njuznajt" Trejsu Galageru.

Tramp se u intervjuu brzo okrenuo pitanju Irana i drugim temama poput ekonomije i onoga što je nazvao rastućom pretnjom od socijalizma u Americi.

- Nemam izbora. Oni ne mogu da poseduju nuklearno oružje - rekao je Tramp o Iranu.

(Kurir.rs/NBC News/The New York Post/Preveo i priredio: N. V.)

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