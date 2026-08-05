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Kinesko Ministarstvo nacionalne odbrane kritikovalo je u utorak novu godišnju belu knjigu o odbrani Japana, ocenjujući da ona širi „lažne narative“ i preuveličava bezbednosne tenzije u regionu.

Portparol kineskog Ministarstva nacionalne odbrane Čen Si izjavio je da japanski dokument neosnovano predstavlja kineski vojni razvoj kao „najveći strateški izazov“ i tvrdi da Kina pojačava vojne aktivnosti u blizini Tajvana.

Prema njegovim rečima, bela knjiga namerno preuveličava takozvanu „kinesku pretnju“ kako bi opravdala sopstveno vojno jačanje Japana.

„Kina je snažno nezadovoljna i čvrsto se protivi ovakvim potezima“, rekao je Čen, dodajući da Japan pod izgovorom „isključivo odbrambene politike“ ubrzava razvoj vojnih kapaciteta, povećava izdvajanja za odbranu i razvija sposobnosti dugog dometa.

On je naveo da Japan istovremeno jača svoju odbrambenu industriju i proširuje vojne aktivnosti u oblastima poput svemira i novih tehnologija, ocenjujući da takvi potezi predstavljaju rizik za regionalni mir i stabilnost.

Čen je posebno istakao pitanje Tajvana, navodeći da ono predstavlja pitanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Kine, kao i političku osnovu odnosa Pekinga i Tokija.

Pozvao je Japan da se suoči sa svojom istorijom, prestane da se meša u unutrašnja pitanja Kine i ne nastavlja putem „remilitarizacije“.