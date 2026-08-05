Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da bi dogovor o Ormuskom moreuzu mogao da bude postignut već danas ili sutra.

- To bi moglo da se dogodi - rekao je Tramp sinoć povodom medijskih najava o debolokadi moreuza.

On je dodao da je "postignut veliki napredak" u trenutku kada se Iran i Oman približavaju sporazumu o ponovnom otvaranju za saobraćaj ključnog plovnog puta, što bi moglo da doprinese okončanju rata.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova izjavio je juče da su se razgovori Teherana i Omana fokusirali na "uspostavljanje bezbednih pomorskih ruta za dolazak i odlazak brodova".

- Konačni ishod biće saopšten nakon okončanja pregovora - rekao je portparol, prenela je iranska državna novinska agencija IRNA.

Tankeri u Ormuskom moreuzu Foto: AMIRHOSSEIN KHORGOOEI/ ISNA NEWS/ISNA NEWS AGENCY, STR/AP

Iran ističe da ne pregovara sa SAD, već da se pregovori vode isključivo s Omanom.

(Kurir.rs/Beta-AP)

Ne propustitePlanetaTRAMP O HAPŠENJU NAORUŽANOG MUŠKARCA NA GOLF TERENU: DEFINITIVNO SAM ZNAČAJAN! Osumnjičeni snimao agente pred dolazak šefa Bele kuće na imanje u Kaliforniji
Ranč Palos Verdes Donald Tramp (1).png
PlanetaAMERIČKA KOMANDA: Ormuski moreuz otvoren za sva komercijalna plovila
Ormuski moreuz Hormuz (1).jpg
PlanetaMOĆNI PRINC ZAUSTAVIO TRAMPOVO "ODSECANJE GLAVE" IRANU! Predsednik Amerike nudi poslednju šansu, Teheran umesto sa SAD pregovara sa zalivskom zemljom (FOTO)
Donald Tramp Bin Salman
PlanetaTRAMP SE HITNO OGLASIO! Izdaće novo naređenje američkoj vojsci, poslato upozorenje državljanima SAD!
Mundijal 2026, Španija, Argentina