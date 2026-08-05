Slušaj vest

Obdukcija penzionisanog mornara (65), čije je telo prošlog utorka pronađeno u zamrzivaču stana u ulici Evangelistrias u atinskoj opštini Kalitea, trebalo bi da rasvetli okolnosti ovog šokantnog slučaja.

Kako prenose grčki mediji, telo je pronađeno u fetalnom položaju, sa vezanim rukama i nogama, dok su usta bila zalepljena izolacionom trakom. Preko tela je bio prebačen čaršav, a na mestu događaja pronađeni su i tragovi krvi. Sudski veštak procenjuje da se telo nalazilo u zamrzivaču približno godinu dana.

Istraga usmerena na partnerku i njenog sina

Policija je istragu usmerila ne samo na državljanku Bugarske (45), sa kojom je nesrećni muškarac živeo i sa kojom ima zajedničko dete, već i na njenog sina (27) iz prvog braka.

Prema navodima istrage, žena je nekoliko dana pre nego što je rođak prijavio nestanak muškarca napustila Grčku i zajedno sa maloletnim detetom otišla u Bugarsku. Isti rođak je policiji prijavio i da sa bankovnih računa žrtve nedostaje velika suma novca.

Policija veruje da se osumnjičeni trenutno nalaze u Bugarskoj i o tome je obavestila Interpol.

Telo otkrio izvršitelj

Podseća se da je telo muškarca otkrio sudski izvršitelj, koji je došao da uruči nalog za zaplenu stana bugarskoj državljanki, koja je tu adresu prijavila kao mesto stanovanja.