ZELENSKI: U JULU SMO ELIMINISALI 30.272 RUSA SA FRONTA! Ukrajinski predsednik tvrdi da to uključuje i poginule i teško ranjene i da za sve postoje VIDEO DOKAZI
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sinoć je u redovnom večernjem video obraćanju naciji objavio brojke za koje tvrdi da predstavljaju ruske gubitke u ljudstvu tokom prošlog meseca.
- Ukupno, u julu su sve naše jedinice na frontu eliminisale 30.272 Rusa – posebno korišćenjem dronova. Ova brojka uključuje i poginule i teško ranjene. I ova brojka uključuje samo slučajeve za koje postoje jasni video dokazi - naveo je Zelenski.
On je poručio da to znači da "trend na frontu ostaje nepromenjen".
- Svakog meseca Rusi gube oko 30.000 vojnika. Naša vojska i sve jedinice Ukrajinskih odbrambenih i bezbednosnih snaga imaće još više dronova. Zahvaljujem svima koji brane Ukrajinu i naš narod, i svima koji nam pomažu u vezi sa raketama za protivvazdušnu odbranu! Protivvazdušna odbrana je glavni prioritet. Važno je da naši partneri čuju Ukrajinu i znaju da svaki paket za našu protivvazdušnu odbranu zaista štiti živote - zaključio je predsednik Ukrajine.
Rusija je noćas izvela masovni napad balističkim raketama i dronovima na Ukrajinu u kojem je u prestonici te zemlje i široj Kijevskoj oblasti ubijeno najmanje 15 ljudi i ranjena 51 osoba.
Najnoviji vazdušni udari na Kijev dogodili su se nakon što je Metju Vitaker, američki ambasador pri NATO, izjavio da dugoročni ugovor o proizvodnji sa SAD, koji bi omogućio Ukrajini da po licenci sama proizvodi rakete presretače Patriot, neće biti spreman do ove zime.
Sistem protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot, koji su razvile američke kompanije iz odbrambene industrije, jedan je od samo nekoliko PVO sistema u svetu koji su u stanju su da obaraju balističke rakete.
(Kurir.rs/Nemanja Vlačo)