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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sinoć je u redovnom večernjem video obraćanju naciji objavio brojke za koje tvrdi da predstavljaju ruske gubitke u ljudstvu tokom prošlog meseca.

- Ukupno, u julu su sve naše jedinice na frontu eliminisale 30.272 Rusa – posebno korišćenjem dronova. Ova brojka uključuje i poginule i teško ranjene. I ova brojka uključuje samo slučajeve za koje postoje jasni video dokazi - naveo je Zelenski.

On je poručio da to znači da "trend na frontu ostaje nepromenjen".

- Svakog meseca Rusi gube oko 30.000 vojnika. Naša vojska i sve jedinice Ukrajinskih odbrambenih i bezbednosnih snaga imaće još više dronova. Zahvaljujem svima koji brane Ukrajinu i naš narod, i svima koji nam pomažu u vezi sa raketama za protivvazdušnu odbranu! Protivvazdušna odbrana je glavni prioritet. Važno je da naši partneri čuju Ukrajinu i znaju da svaki paket za našu protivvazdušnu odbranu zaista štiti živote - zaključio je predsednik Ukrajine.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski u vojnoj uniformi Foto: Ukrainian Presidential Press Off / Zuma Press / Profimedia, Shutterstock

Rusija je noćas izvela masovni napad balističkim raketama i dronovima na Ukrajinu u kojem je u prestonici te zemlje i široj Kijevskoj oblasti ubijeno najmanje 15 ljudi i ranjena 51 osoba.

Najnoviji vazdušni udari na Kijev dogodili su se nakon što je Metju Vitaker, američki ambasador pri NATO, izjavio da dugoročni ugovor o proizvodnji sa SAD, koji bi omogućio Ukrajini da po licenci sama proizvodi rakete presretače Patriot, neće biti spreman do ove zime.