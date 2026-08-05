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Ruski predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode sveobuhvatna ograničenja za ruske državljane koji žive u inostranstvu, a osuđeni su u odsustvu prema odredbama Krivičnog zakonika ili određenim članovima Zakona o prekršajima, piše The Moscow Times.

Državna duma usvojila je zakon 22. jula, dok ga je Savet Federacije odobrio 24. jula.

Mere se odnose na osobe osuđene po bilo kom članu Krivičnog zakonika, kao i na određene politički osetljive prekršaje iz administrativnog zakonodavstva.

To uključuje kršenje pravila o označavanju i izveštavanju prema zakonu o "stranim agentima", saradnju sa zabranjenim "nepoželjnim organizacijama", javnu kritiku koja se smatra "diskreditacijom" Oružanih snaga Rusije, kao i pozive na uvođenje sankcija Rusiji ili osporavanje teritorijalnih pretenzija države.

1/9 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa generalima Foto: HOGP/Russian Presidential Press Servi, KREMLIN.RU / HANDOUT/KREMLIN.RU

Crna lista i zamrzavanje imovine

Rusko Ministarstvo pravde vodiće zvaničnu centralizovanu listu osoba za koje država smatra da iz inostranstva izbegavaju izdržavanje kazne.

Glavni tužilac Rusije i njegov zamenik imaju ovlašćenje da dodaju nova imena na listu, koja će potom biti prosleđena Ministarstvu unutrašnjih poslova, Federalnoj službi bezbednosti (FSB), zatvorskoj i izvršiteljskoj službi, poreskim organima, službi za registraciju nekretnina i Centralnoj banci radi sprovođenja mera.

Osobe koje se nađu na toj listi suočiće se sa potpunom zabranom korišćenja usluga elektronskog bankarstva, gubitkom pristupa državnim i opštinskim elektronskim servisima preko portala Gosuslugi, blokadom svih transakcija sa nekretninama, kao i zamrzavanjem novca i druge imovine.

Bez pasoša i konzularnih usluga

Novi zakon praktično uskraćuje i većinu konzularnih usluga ruskim državljanima koji se nađu na crnoj listi.

Ruske ambasade i konzulati više neće izdavati nove pasoše tim osobama, već samo dokument kojim potvrđuju njihov identitet.

Takođe im je zabranjena registracija kao samostalnih preduzetnika ili samozaposlenih, podnošenje uplata prema budžetu, podizanje kredita, kao i obavljanje pravnih radnji putem punomoćja.

Pravnici organizacije "Prvi departman" ocenili su da obim ovih mera praktično predstavlja oduzimanje državljanskih prava, navodeći da zakon "podseća na faktičko lišavanje državljanstva".

Kako ističu, država i dalje zadržava nadležnost nad tim građanima i zahteva da odsluže kaznu, ali im istovremeno uskraćuje značajan deo prava koja proizlaze iz državljanstva.

Podseća se da je u junu usvojen i poseban zakon koji omogućava ruskim vlastima da oduzimaju imovinu građanima u inostranstvu optuženim za delovanje protiv ustavnog poretka Rusije. Tim zakonom dozvoljena je konfiskacija imovine bez obzira na njenu vrednost, kao i njeno korišćenje kao sredstva obezbeđenja u postupcima koji se vode u odsustvu. Taj zakon stupa na snagu 1. septembra.

Duma usvojila zakon o zapleni imovine u Rusiji

Podsetimo, u Rusiji je usvojen zakon kojim se sudovima dozvoljava da zaplene imovinu ljudi koji su napustili zemlju kako bi se obezbedilo naplaćivanje kazni za javne izjave ili objave „protiv interesa“ države.

Prema zakonu, jednoglasno usvojenim u Dumi, imovina može da bude zaplenjena čak i pre nego što se analizira prijava protiv prekršioca, prenosi BBC na ruskom.

Ovo je novi pokušaj pritiska na novinare, aktiviste, političke prognanike, nezavisne medije i blogere sa sedištem u inostranstvu, kažu advokati.

Izmene Zakona o administrativnim prekršajima (ZAP) trebalo bi da stupe na snagu 1. septembra.

Njima se proširuje postojeća praksa kažnjavanja Rusa koji su napustili zemlju, a nastavljaju da javno govore protiv rata, represije i režima ili šire informacije navodno usmerene „protiv interesa Rusije“.

Novčane kazne biće izricane na osnovu više od desetak članova Zakonika o administrativnim prekršajima.