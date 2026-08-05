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Jedan restoran na Floridi poziva goste da se skinu goli svakog prvog ponedeljka u mesecu i učestvuju u posebnom programu pod nazivom "Nude Dining Experience" (Iskustvo večere bez odeće).

Maurad Ali, šef kuhinje i vlasnik restorana C.L.A.S.S. Soiree Steakhouse u Holivudu na Floridi, osmislio je ovaj mesečni događaj kako bi na neobičan način privukao pažnju javnosti i povećao interesovanje za svoj restoran.

"Kao ugostitelji u ovako teškom okruženju, moramo da budemo upečatljivi, a to znači da ljudi pričaju o nama", rekao je Ali za Axios.

On je istakao da konobari tokom privatnih večera ostaju obučeni u standardne uniforme i da su posebno obučeni da se prema nagim gostima ophode profesionalno i s poštovanjem.

"Ja sam kuvar i vlasnik, moja ekipa i ja smo profesionalci", rekao je Ali za televiziju WPLG.

Posebna pravila za učesnike

Ulaznice za ove večere koštaju 250 dolara za muškarce, 150 dolara za žene i 300 dolara za parove.

Među pravilima događaja navodi se da je ulaz zabranjen osobama mlađim od 18 godina, kao i da je strogo zabranjeno dodirivanje drugih osoba bez njihovog pristanka.

"Dok prođete kroz vrata, vrlo je verovatno da ću i ja biti potpuno naga, pa se gosti odmah osećaju opuštenije", rekla je domaćica Tashaeba Hart.

Svaki gost po dolasku dobija ogrtač, mekani peškir i zaštitnu navlaku za stolicu, rekao je Ali.