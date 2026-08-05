ON JE UHAPŠEN SA MECIMA ZA PROBIJANJE PANCIRA NA TRAMPOVOM GOLF TERENU! Objavljena fotografija, preti mu najmanje 10 godina federalnog zatvora (FOTO, VIDEO)
Bil Esajli, prvi pomoćnik američkog državnog tužioca za distrikt centralna Kalifornija, objavio je fotografiju muškarca uhapšenog na golf terenu predsednika Donalda Trampa, a protiv kojeg je podignuta federalna optužnica zbog posedovanja neprijavljenog oružja.
On je na društvenoj mreži X naveo da bi Džanin Džon Teli (38), ako bude osuđen, mogao da dobije kaznu od najmanje deset godina u federalnom zatvoru.
Kurir je prethodno preneo da je šerifska služba okruga Los Anđeles objavila da je uhapsila muškarca u čijem domu i vozilu je pronađeno oružje, a koji je "pratio aktivnosti vezane za bezbednosne planove" na Trampovom golf terenu u Kaliforniji.
NBC njuz prenosi da je Teli, rodom iz grada Daunija u oblasti Los Anđelesa, uhapšen svega par dana uoči planirane posete šefa Bele kuće tom gradu, u okviru koje Tramp obilazi i svoj golf teren u gradiću Rančo Palos Verdes.
U džepu meci za probijanje pancira
Navodi se da je Teli uhapšen u nedelju na tom golf terenu i da su zamenici šerifa pronašli napunjen šaržer sa mecima sa šupljim vrhom u džepu njegovih pantalona nakon što su ih kontaktirali federalni agenti u civilu u vezi sa sumnjivom osobom koja se tu kretala.
- Osoba je primećena kako šeta terenom za golf, fotografiše i snima video zapise i naizgled prati aktivnosti vezane za bezbednosne planove - saopštila je šerifska služba.
Služba je saopštila da su zamenici šerifa otkrili da je Teli da je pod istragom zbog pljačke u gradu El Segundo u oblasti Los Anđelesa.
- Takođe su pronašli napunjen pištolj u njegovom vozilu na parkingu (golf) kluba - kazali su zvaničnici.
Teli je osumjičen da je nosio skriveno vatreno oružje i posedovao municiju koja je u stanju da probija pancir, odnosno pomenute metke sa šupljim vrhom.
- Tokom pretresa Telijeve kuće u ponedeljak pronađeni su "ilegalno modifikovana automatska puška", kao i pištolj kalibra 45, pancir, šaržeri velikog kapaciteta i municija - objavila je šerifova služba.
Navedeno je da je otkriveno i "više svezaka koje sadrže zabrinjavajuće izjave" i dva "uređaja za radio signalizaciju".
Telijevo hapšenje dogodilo se dva dana pre nego što je Tramp stigao u Los Anđeles gde treba da na svom imanju sa golf terenom održi skup na kojem se prikupljaju finansijska sredstava.
Tramp je juče popodne stigao predsedničkim helikopterom "Marin uan" u Rančo Palos Verdes.
Tramp: Definitivno sam značajan
Njujork post prenosi da je Tramp sinoć dao intervju za Foks njuz u kojem je mirno regaovao na hapšenje Telija, odbacujući zabrinutost u vezi sa njegovom bezbednošću.
Po Trampu, takve stvari se dešavaju kada je na čelu SAD predsednik koji je važan.
- Jedino što me malo teši jeste što kažu da tu spadaju samo značajni predsednici, a ja definitivno jesam značajan - kazao je Tramp voditelju emisije "Foks njuznajt" Trejsu Galageru.
Tramp se u intervjuu brzo okrenuo pitanju Irana i drugim temama poput ekonomije i onoga što je nazvao rastućom pretnjom od socijalizma u Americi.
- Nemam izbora. Oni ne mogu da poseduju nuklearno oružje - rekao je Tramp o Iranu.
(Kurir.rs/Nemanja Vlačo)