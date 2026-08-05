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Njujork možda nema čuvene "aligatore u kanalizaciji" iz urbanih legendi, ali na Floridi se upravo dogodilo nešto veoma slično.

Radnici komunalne službe u gradu Ovijedo na Floridi pronašli su aligatora dugog oko metar i po kako živi u kanalizacionoj cevi punoj mulja.

Snimak gmizavca koji vreba ispod zemlje objavljen je na Fejsbuk stranici gradske uprave Ovijeda i ubrzo je postao viralan.

"Još jedan razlog da ne lutate kroz odvodne cevi za atmosfersku vodu", poručili su iz gradske uprave nakon otkrića koje se dogodilo u petak tokom rutinske kontrole rupa na kolovozu.

Komunalna služba je poslala robota opremljenog kamerom kako bi utvrdila zašto se na jednom delu puta stalno pojavljuju ulegnuća.

Međutim, umesto oštećenja infrastrukture, kamera je otkrila nešto mnogo strašnije.

"Tokom inspekcije u petak, kao što možete videti na snimku, naišli smo na aligatora dugog oko pet stopa", naveli su iz gradske uprave.

Video prikazuje trenutak koji podseća na horor film. Kamera se polako približava paru svetlucavih tačaka na kraju cevi, za koje su radnici u početku mislili da pripadaju žabi.

Tek kada su ugledali "dva mala svetleća oka", shvatili su da se ispred njih nalazi aligator.

1/4 Vidi galeriju Radnici u Floridi tokom rutinske inspekcije kanalizacije pronašli su aligatora dugog oko metar i po. Jeziv susret zabeležila je kamera robota, a snimak je postao viralan. Foto: Printscreen/nypost

Kada se robot približio, životinja je širom otvorila čeljusti i pokazala da je reč o američkom aligatoru.

Zatim je počela da se povlači niz tunel dok ju je robot pratio, sve dok se nije izgubila u dubini kanalizacionog sistema. Potera je završena kada se robot zaglavio u udubljenju.

Na društvenim mrežama korisnici su bili zapanjeni prizorom.

"Da li ste ikada videli nešto ovako?", napisao je jedan korisnik, dok je drugi prokomentarisao: "Ovo je baš zastrašujuće."

Mnogi su se zapitali kako je aligator uopšte dospeo u mrežu podzemnih cevi, koja se proteže na oko 120 kilometara ispod grada.

Iz gradske uprave pretpostavljaju da je ušao kroz jedno od jezera za prikupljanje atmosferske vode koja služe za sprečavanje poplava tokom oluja.

Šef komunalne službe rekao je da je najvažnije što se sa životinjom nije susreo neki od radnika.

"Hvala Bogu što naše ekipe imaju robota", poručili su iz gradske uprave.

Stanovnici Floride u komentarima navode da aligatori u sistemima za odvodnjavanje nisu toliko retka pojava.

Sličan slučaj dogodio se i u Njujorku. Policija je 2010. godine uhvatila mladog aligatora dugog oko 45 centimetara koji je izašao iz prepunog odvoda u kvartu Astorija u Kvinsu i sakrio se ispod parkiranog automobila.

U februaru prošle godine nadležni su iz jezera u parku Prospekt u Bruklinu izvukli četvorostopnog aligatora za kojeg se veruje da ga je vlasnik napustio. U stomaku životinje pronađen je gumeni čep za kadu. Iako je prebačen u zoološki vrt u Bronksu, aligator je kasnije uginuo od posledica brojnih povreda, a slučaj je okarakterisan kao težak oblik zlostavljanja životinja.