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Ruske snage tokom noći izvele su novi raketni i bespilotni napad na područje Zaporožja, a o posledicama su iznete potpuno različite verzije. Dok ukrajinske vlasti tvrde da je oštećena Regionalna dečja klinička bolnica, rusko Ministarstvo odbrane saopštava da su gađani isključivo vojni i logistički ciljevi povezani sa ukrajinskim ratnim naporima.

Ukrajinske vlasti navode da u napadu nije bilo povređenih među decom i medicinskim osobljem, dok Moskva tvrdi da su njeni udari bili usmereni na transportnu infrastrukturu i brodove koji su, kako navodi, prevozili naoružanje.

Ukrajina: Dečja bolnica pogođena, deca spas pronašla u skloništu

Prema rečima guvernera Zaporoške oblasti Ivana Fedorova, ruski projektili pogodili su prostor Regionalne dečje kliničke bolnice u Zaporožju.

U napadu su oštećeni fasada zgrade i veliki broj prozora, ali nije bilo žrtava jer su se, u trenutku oglašavanja vazdušne opasnosti, sva deca i medicinsko osoblje nalazili u skloništu.

"Neprijatelj je napao teritoriju Regionalne dečje kliničke bolnice. Srećom, tokom vazdušne opasnosti sva deca i medicinsko osoblje bili su u skloništu. Niko nije povređen", saopštio je Fedorov.

1/8 Vidi galeriju Ruski napad na Kijev, Harkov, Zaporožje i Krivi Rog Foto: Printscreen/X

Ukrajinske vlasti ističu da je upravo rutina premeštanja pacijenata u skloništa, uvedena tokom rata, ovog puta sprečila moguću tragediju.

Moskva: Uništeni logistički centri i brodovi sa oružjem

Rusko Ministarstvo odbrane, međutim, ne pominje bolnicu u svom izveštaju.

U saopštenju objavljenom na Telegramu navodi se da je tokom noći izveden "masovni udar" na transportne, logističke i distributivne centre u Kijevu i okolini, za koje tvrdi da su korišćeni za potrebe ukrajinske vojske.

Ruska vojska je objavila i snimak napada na Zaporožje uz poruku: "Jedna salva pretvara neprijatelja u pepeo."

Pored toga, Moskva tvrdi da su pogođena i tri teretna broda južno od Odese, za koje navodi da su prevozila isporuke oružja namenjene Ukrajini.

Napad dolazi posle novih udara na grad

Napad na Zaporožje usledio je svega dva dana nakon prethodnog bombardovanja grada, u kojem su, prema ukrajinskim podacima, poginule dve osobe, a više od 20 je povređeno.

Ukrajinske vlasti navode i da zdravstvene ustanove u Zaporožju već duže vreme trpe posledice ruskih udara, podsećajući da je krajem 2024. godine oštećen i Regionalni onkološki centar, zbog čega su pacijenti morali da budu evakuisani.

Tvrdnje koje iznose Kijev i Moskva o ciljevima i posledicama napada za sada nije moguće nezavisno potvrditi.