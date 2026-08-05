Slušaj vest

Gvatemala je i danas u stanju pripravnosti nakon erupcije vulkana Fuego, jednog od najaktivnijih vulkana u Centralnoj Americi, zbog koje su evakuisana brojna sela.

Prema podacima Nacionalne agencije za upravljanje katastrofama (CONRED), oko 1.700 ljudi i dalje se nalazi u privremenim skloništima, a vlasti su saopštile da će evakuisani ostati van svojih domova dok se situacija ne stabilizuje.

U provincijama Sakatepekes, Eskuintla i Čimaltenango proglašen je crveni nivo uzbune. Pad vulkanskog pepela pogodio je oko 29.000 stanovnika, dok su škole u pogođenim područjima zatvorene.

Nadležni upozoravaju da će naredna 72 sata biti ključna, jer se niz padine vulkana i dalje spuštaju blatne bujice duge i do sedam kilometara, a očekivane padavine dodatno povećavaju rizik od novih tokova blata.

1/5 Vidi galeriju Erupcija vulkana na Islandu Foto: Iceland Civil Protection / AFP / Profimedia, Public Defense Dept. Police Icel / AFP / Profimedia, Profimedia

s

Stanovnicima preporučene zaštitne mere

Za sada blatne bujice nisu stigle do naseljenih mesta, niti je prijavljena šteta na objektima.

Izvršna sekretarka CONRED-a Klaudin Ogaldes preporučila je stanovnicima ugroženih područja da zaštite rezervoare sa vodom i nose zaštitne maske zbog velike količine vulkanskog pepela u vazduhu.

Među evakuisanima je oko 250 stanovnika mesta El Porvenir i zaseoka Las Lahitas, dok su vlasti upozorile da bi se pepeo mogao proširiti i na okolne gradove.

Zbog opasnosti je zatvoren i državni put Ruta Nacional 14, koji prolazi u blizini vulkana, a Ministarstvo prosvete obustavilo je nastavu u okolnim mestima.

Sećanje na katastrofalnu erupciju iz 2018. godine

Erupcija vulkana Fuego počela je u ponedeljak ujutru, kada su iz kratera počeli da se uzdižu oblaci gasa i pepela, dok su se niz padine slivali lava i piroklastični tokovi. Tokom utorka vulkan je nastavio da izbacuje pepeo i vulkanski materijal.