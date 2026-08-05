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Rutinsko preuzimanje pošiljke u FedEx poslovnici pretvorilo se u pravi haos kada je ogromna iguana iskočila iz kutije i pretrčala preko pulta, zbog čega su zaposleni u panici počeli da beže.

Neobičan incident dogodio se u Memfisu, u američkoj saveznoj državi Tenesi, gde je 41-godišnji Roderik Dankan došao po svog novog kućnog ljubimca.

Dankan već ima jednu iguanu, ali je odlučio da drugu preuzme u FedEx poslovnici umesto da mu bude isporučena na kućnu adresu zbog visokih letnjih temperatura.

Transport iguane preko FedExa nije neuobičajen. Kompanija dozvoljava domaći prevoz pojedinih bezopasnih gmizavaca putem ekspresne dostave, uz prethodno odobrenje i korišćenje odgovarajuće ambalaže.

Zaposleni mislili da je u kutiji riba

Radnici su u početku verovali da se u paketu nalazi riba, ali su se iznenadili kada su saznali da je unutra zapravo iguana.

"Možete li da je izvadite da proverimo da li je živa?", prisetio se Dankan njihovog pitanja.

Odgovor su dobili već nekoliko sekundi kasnije.

Dok je otvarao kutiju, velika iguana iznenada je iskočila, pretrčala preko pulta i izazvala opštu pometnju. Jedna od zaposlenih toliko se uplašila da je pala na pod.

"Prva pomisao mi je bila: 'Uh, mnogo je veća nego što sam očekivao.' Bio je krupniji, deblji i odrasliji nego što sam mislio", rekao je Dankan, procenjujući da je nova iguana gotovo dvostruko veća od njegove prve.

Snimak slučajno zabeležio ceo događaj

Dankan je rekao da je pokušao da ostane smiren kako dodatno ne bi uznemirio životinju, posebno nakon što je video da je jedna radnica pala.

"Brinuo sam za nju", rekao je i dodao da je znao da iguana nije opasna za ljude u prodavnici.

Ispostavilo se da je čitav incident zabeležen kamerom potpuno slučajno.

Naime, Dankan je nosio Meta pametne naočare, koje ujedno koristi i kao naočare sa dioptrijom, kako bi snimio preuzimanje svog novog ljubimca.

Tek kada je stigao kući i ponovo pogledao snimak, shvatio je koliko cela scena izgleda smešno.

Video je ubrzo postao viralan, prikupivši milione pregleda i veliki broj komentara korisnika koji su se zabavljali reakcijama zaposlenih.

Titan se kod kuće potpuno smirio

Ipak, neki korisnici društvenih mreža optužili su Dankana da je namerno pustio iguanu kako bi napravio viralan snimak.

"Mrzim što ljudi misle da je to bilo namerno", rekao je on.

Zbog toga je kasnije objavio i ceo snimak kako bi pokazao da incident nije bio isceniran.

Iako je u FedEx poslovnici napravio pravi haos, novi ljubimac se po dolasku kući pokazao kao veoma miran.

Dankan kaže da za sada pušta iguanu da se privikne na novi prostor, a naredne nedelje planira da počne redovno da je hrani i navikava na kontakt.

"Prilično je miran. Nije više skakao niti pravio probleme", rekao je.

Nova iguana deliće posebnu prostoriju namenjenu kućnim ljubimcima zajedno sa Dankanovom prvom iguanom i psom.