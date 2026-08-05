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NATO je potvrdio da je dron viđen u blizini ukrajinskog teretnog aviona An-124 na aerodromu Lajpcig/Hale u Nemačkoj.

Gardijan prenosi da je to objavila nemačka novinska agencija DPA.

Izjava iz Alijanse za DPA usledila je nakon što su letovi nakratko obustavljeni tokom noći zbog bezbednosnog incidenta.

Nemački list Bild je izvestio da su preliminarni testovi potvrdili da je dron nosio eksplozivne materijale koji se nisu zapalili zbog kvara, što je dovelo do moguće istrage o sabotaži.

Prema informacijama Bilda, dron s eksplozivnim uređajem se nalazio direktno pored ukrajinskog teretnog aviona na delu piste namenjenom za utovar i istovar, neposredno pre ponoći.

Aerodrom u Lajpcigu Foto: Tobias Junghanns / AFP / Profimedia

Policija je saopštila da je na dron bila pričvršćena "nepoznata supstanca" opremljena detonatorom, a istražitelji su je okarakteriasali kao moguće eksplozivno punjenje.

Nemačke televizije NDR i WDR i list Zidojče cajtung su naveli da je pronađeni predmet najverovatnije modifikovani dron.

Savezna policija je poslala specijaliste za deaktiviranje bombi i robota na daljinsko upravljanje da izvrše kontrolisanu detonaciju sumnjive mase, ali ukrajinski sajt Junated24medija navodi da nije jasno da li je ona i uništena.

Aerodrom u Lajpcigu Foto: Tobias Junghanns / AFP / Profimedia

Portparolka aerodroma je rekla za Bild da je teretna zona fizički odvojena od dela koji koriste putnički avioni.

Bild je takođe objavio da se jedan teretni avion primoran da prekine let i prinudno se prizemlji nakon što se sudario sa nepoznatim objektom na oko šest kilometara od aerodroma Lajpcig/Hale, na visini od 400 metara.

Aerodrom u Lajpcigu Foto: Tobias Junghanns / AFP / Profimedia

Taj avion je bezbedno sleteo u Hanover, gde su posade pronašle manja oštećenja na nosnom delu letelice.

Policija pokrajine Donja Saksonija okarakterisala je incident kao kršenje državne bezbednosti i nije isključila mogućnost sabotaže.