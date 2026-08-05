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Britanska državljanka Lisa Frajet preminula je nakon više od dve nedelje borbe za život zbog teških povreda koje je zadobila u razornom šumskom požaru na jugu Španije, dok se njen partner i dalje nalazi u kritičnom stanju.

Lisa je preminula 28. jula, okružena članovima porodice u bolnici u Španiji.

Ona i njen partner Sajmon Bečelor teško su povređeni nakon što su ostali zarobljeni u velikom požaru u blizini mesta Bedar i Los Galjardos.

Foto: GoFundme printscreen

Par iz Kenvija u Eseksu spasen je sa planinskog područja 10. jula, dan nakon što je izbio požar.

Potresna poruka sina: "Bila si moj ceo svet"

Lisin sin Alfi Bečelor oprostio se od majke dirljivom porukom.

"Još mi deluje nestvarno. Bila si najbolja osoba na svetu. Bila si moj ceo svet. Zahvalan sam što sam mogao da te zovem mamom i zauvek ću te voleti."

"Čuvaću svaku uspomenu na tebe i nikada te neću zaboraviti. Nedostajaćeš mi zauvek."

"Ne znam kako ću dalje bez tebe. Moj život se potpuno promenio, ali obećavam da ću te učiniti ponosnom. Počivaj u miru, mama. Volim te beskrajno."

Vest o njenoj smrti potvrđena je i putem stranice za prikupljanje pomoći koju je pokrenula porodica.

"Sa najdubljom tugom delimo vest da je naša predivna Lisa preminula 28. jula 2026. godine, okružena svojom porodicom u Španiji."

"Naša srca su potpuno slomljena i ne postoje reči kojima možemo opisati bol koji osećamo. Lisa se borila neverovatnom snagom, a zahvalni smo što su njeni najmiliji bili uz nju do poslednjeg trenutka", navodi se u saopštenju.

Do sada je u humanitarnoj akciji prikupljeno više od 65.000 funti za pokrivanje troškova hitnog putovanja porodice, smeštaja, prevoza i drugih neplaniranih izdataka.

Partner i dalje u kritičnom stanju

Prema navodima porodice, Sajmon Bečelor i dalje se nalazi u kritičnom stanju u bolnici.

"Molimo vas da i dalje mislite na Sajmona i da se molite za njega. Naša porodica se i dalje nada i živi iz dana u dan, a vaša podrška i molitve nam mnogo znače", poručili su.

Porodica je otkrila i da su, uprkos teškim povredama, Lisa i Sajmon molili spasioce da ih spasu jer su želeli ponovo da vide svoju decu.

Foto: GoFundme printscreen

Njihovo troje dece, kao i Lisina sestra bliznakinja, odmah su doputovali u Španiju kako bi bili uz njih u bolnici.