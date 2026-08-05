Slušaj vest

Sezona godišnjih odmora donela je i uobičajene gužve na graničnim prelazima, pa mnogi putnici satima čekaju u kolonama kako bi stigli do željene destinacije. Međutim, jedan snimak sa puta ka Grčkoj izazvao je burne reakcije na društvenim mrežama zbog poteza jednog vozača.

Na Fejsbuk grupi "Put do Grčke - Trip to Greece" objavljen je video na kojem se vidi kako vozač, ne želeći da čeka u dugačkoj koloni, izlazi na trotoar i zaobilazi desetine, pa i stotine automobila koji strpljivo čekaju svoj red. U kolonama su se nalazile i porodice sa decom, dok je on bez zadržavanja nastavio put.

Snimak je ubrzo postao tema brojnih komentara, a mnogi korisnici društvenih mreža osudili su ovakvo ponašanje, ističući da nije reč samo o nekulturi, već i o ugrožavanju bezbednosti pešaka i drugih učesnika u saobraćaju.

U komentarima su se izdvojili različiti predlozi kako bi nadležni trebalo da sankcionišu ovakve prekršaje.

Jedni smatraju da bi vozača trebalo vratiti na kraj kolone kako bi ponovo čekao svoj red, drugi predlažu visoku novčanu kaznu zbog vožnje po trotoaru i ugrožavanja bezbednosti, dok ima i onih koji smatraju da bi mu trebalo uskratiti prelazak granice i naložiti povratak.

Dok se čeka eventualna reakcija nadležnih službi, snimak i dalje izaziva brojne polemike i različita mišljenja među vozačima.